Як правильно вставляти тампони

3 серпня 2022 , 13:07
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Джерело:

FDA

Тампонами можна скористатися в будь-якому віці. Необов'язково чекати, коли виповниться 18 років, або коли буде перший секс – тампон не впливає на дівочу пліву.

Тампони – зручний засіб гігієни, який підходить для активного способу життя, занять спортом та навіть для плавання.

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Що потрібно зробити перед початком введення тампона

Спочатку помийте руки з милом та витріть їх, вони мають бути сухими. Далі визначте, в якому положенні буде зручно вводити тампон. Хтось робить це сидячи на унітазі, хтось сідає навпочіпки, а деякі дівчата радять поставити одну ногу на край ванни або унітазу.

Як вставити тампон без аплікатора

  • Потягніть нитку на тампоні. Це дозволить переконатися, що нитка добре закріплена.
  • Візьміть тампон за кінець з ниткою і поставте вказівний палець у основу тампона.
  • Вільною рукою розведіть статеві губи.
  • Введіть тампон усередину, акуратно проштовхуючи його вказівним пальцем. Якщо відчуваєте опір, трохи змініть напрямок тампона.
  • Якщо відчуваєте дискомфорт, спробуйте проштовхнути тампон трохи глибше. Він повинен перебувати в середні третини піхви – там ви не відчуватимете його.
  • Помийте руки.

Як вставити тампон з аплікатором

  • Витягніть внутрішню трубку аплікатора так, щоб вона клацнула.
  • Візьміть аплікатор за нижню частину зовнішньої трубки вказівним та великим пальцями.
  • Помістіть заокруглений кінчик аплікатора перед піхвою, а потім введіть всередину по діагоналі в піхву поки вказівний і великий палець не доторкнеться до тіла.
  • Проштовхніть внутрішню частину аплікатора у зовнішню.
  • Вийміть аплікатор і викиньте його.
  • Помийте руки.

Як вийняти тампон

  • Прийміть зручне положення. Розслабтеся, зробіть кілька вдихів.
  • Акуратно потягніть за нитку та повільно вийміть тампон. Може виникнути легке відчуття тертя, але це не має бути болісним.
  • Викиньте тампон і помийте руки.
Автор: Олександр Бевза