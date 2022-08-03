Як правильно вставляти тампони

Тампонами можна скористатися в будь-якому віці. Необов'язково чекати, коли виповниться 18 років, або коли буде перший секс – тампон не впливає на дівочу пліву.

Тампони – зручний засіб гігієни, який підходить для активного способу життя, занять спортом та навіть для плавання.

Читайте також: Мамографія може допомогти передбачити інсульт

Що потрібно зробити перед початком введення тампона

Спочатку помийте руки з милом та витріть їх, вони мають бути сухими. Далі визначте, в якому положенні буде зручно вводити тампон. Хтось робить це сидячи на унітазі, хтось сідає навпочіпки, а деякі дівчата радять поставити одну ногу на край ванни або унітазу.

Як вставити тампон без аплікатора

Потягніть нитку на тампоні. Це дозволить переконатися, що нитка добре закріплена.

Візьміть тампон за кінець з ниткою і поставте вказівний палець у основу тампона.

Вільною рукою розведіть статеві губи.

Введіть тампон усередину, акуратно проштовхуючи його вказівним пальцем. Якщо відчуваєте опір, трохи змініть напрямок тампона.

Якщо відчуваєте дискомфорт, спробуйте проштовхнути тампон трохи глибше. Він повинен перебувати в середні третини піхви – там ви не відчуватимете його.

Помийте руки.

Як вставити тампон з аплікатором

Витягніть внутрішню трубку аплікатора так, щоб вона клацнула.

Візьміть аплікатор за нижню частину зовнішньої трубки вказівним та великим пальцями.

Помістіть заокруглений кінчик аплікатора перед піхвою, а потім введіть всередину по діагоналі в піхву поки вказівний і великий палець не доторкнеться до тіла.

Проштовхніть внутрішню частину аплікатора у зовнішню.

Вийміть аплікатор і викиньте його.

Помийте руки.

Як вийняти тампон