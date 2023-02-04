Додавання молока до кави: наскільки це корисно

Невелика кількість молока може посилювати протизапальні ефекти кави. Молочні білки зв'язуються з кавовими поліфенолами, підвищуючи їх антиоксидантну дію і послаблюючи запальні процеси.

Вплив кави на організм складний, різноманітний. Вчені вже розвіяли деякі поширені міфи, пов'язані зі споживанням кави, показавши, що вона не підвищує ні ризик розвитку аритмії, ні продуктивність роботи. А вчені із Копенгагенського університету зацікавилися впливом молока на деякі корисні властивості напою.

Також на тему: Кава покращує здоров'я печінки

Нове дослідження кави

Вчені зайнялися вивченням поліфенолів — широкого класу сполук, до яких належать багато рослинних пігментів та біологічно активних речовин. Вони застосовуються і в харчовій промисловості як природні барвники та консерванти. Поліфеноли корисні і для людини: їхня антиоксидантна дія послаблює запальні процеси.

Поліфеноли містяться у багатьох харчових продуктах, у тому числі у каві. До них відноситься і кавова кислота (CA), та її похідні, включаючи хлорогенову кислоту (CGA). Для початку було показано, що вони легко вступають у взаємодію з амінокислотними залишками цистеїну (Cys), якими багаті білки, що містяться в молоці, утворюючи комплекси CA-Cys і CGA-Cys. Однак біологічна дія цих сполук досі не вивчалася.

Молоко посилює користь кави

У наступній серії експериментів дослідники розглянули вплив CA-Cys та CGA-Cys на поведінку імунних клітин. У клітинній культурі макрофагів, яку вирощували in vitro, "в пробірці", вчені штучно викликали запалення, після чого обробляли поліфенолами, або їхніми комплексами з білками. Досліди показали, що протизапальна дія комплексів удвічі вища, ніж самих поліфенолів.

Автори роботи наголошують, що ці ефекти не обмежуються кавою з молоком. Поліфенолами багаті фрукти та інші продукти, і при додаванні молока в них мають формуватись аналогічні комплекси. Втім, їхній позитивний вплив поки що продемонстрували лише на клітинах.