Як спілкуватися з людьми з порушенням зору: 10 важливих порад

Через війну Росії проти України все більше наших громадян отримають різні травми, які, зокрема призводять до повної або часткової втрати зору. Тому так важливо знати, як правильно комунікувати з такими людьми.

Якщо ви читаєте цей текст, то, швидше за все, вам не важко дійти до зупинки, заплатити за комунальні послуги, вибрати в магазині молоко і зробити ще сотню щоденних побутових дій.

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Але спробуйте зробити те ж саме з пов'язкою на очах – у сучасних реаліях міського середовища це виявиться непростим завданням.

І кількість незрячих дорослих в Україні продовжує збільшуватись через травми на війні. Цим людям важко пристосуватись до нового життя, але ми можемо спростити цей шлях для них.

10 порад для комунікації з незрячим

Коли ви звертаєтесь до мене, скажіть своє ім'я, а тоді торкніться моєї руки або плеча. Запитайте мене, чи потрібна мені допомога. Якщо ні, то не нав'язуйте її. Коли ви хочете запропонувати мені допомогу в супроводі, станьте попереду і запропонуйте мені взяти за ваш лікоть або плече. Коли супроводжуєте мене, вживайте слова "ліворуч", "праворуч", "попереду" та перешкоди в вигляді припаркованих автомобілів, сходів тощо. Завчасно попереджайте мене про вузькі проходи, низькі двері та гілки дерев. Речі, записку, документи, гроші потрібно подавати незрячому в руки, за винятком тих випадків, коли він скаже, куди її покласти. Делікатно проінформуйте незрячого, якщо в нього порвана куртка, брудний одяг, розв'язані шнурівки. Розкажіть незрячому про зміни на маршрутах, якими він пересувається. Проінформуйте його про ремонтні роботи на дорогах, перекриті вулиці та аварійні ситуації. Зберігайте особисті справи незрячого в таємниці – відвідування банку, лікарні, читання повідомлень тощо. Не розміщуйте предметів та не стійте на тактильній плитці. Рифлена слугує попереджувальним знаком для незрячих, а поздовжня задає напрям руху.

Ці поради підготували українські ветерани, які мають порушення зору і проходять реабілітацію у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" ("Unbroken").