Кава може змінити структуру мозку: скільки чашок для цього потрібно

Десятиліття досліджень все ж довели, що кава має корисні властивості для нашого організму: може підбадьорити, коли це потрібно, а тепер нові дані показали, що кава може покращити навіть структуру нашого мозку.

У дослідженні, проведеному в Гамбурзі, вивчали мозок понад 2000 людей віком від 45 до 74 років, усіх учасників поділили на чотири групи, вони отримували різну кількість чашок кави. А потім вчені порівняли результати. То, яка ж вона, магічна кількість кави – розповідаємо далі.

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Чотири групи людей, регулярно пили :

перша група – менше ніж 1 чашку кави на день

друга група – 1–2 чашки кави на день

третя група – 3–4 чашки кави на день

четверта група – 5–6 чашок кави на день

! Дослідження показало, що люди, які регулярно випивали 3 – 4 чашки кави на день, мали найсильнішу структуру мозку. Вчені оцінювали кілька факторів, зокрема товщину кори, яку зазвичай пов'язують з вищим інтелектом.

Однак вчені визнали, що їх дослідження далеко не ідеальне: воно проводилося на відносно невеликій і однорідній групі. Вони також додали, що ті, хто пив більше кави, як правило, мали гарне здоров'я та були освіченішими, і ці потенційні фактори не можна виключати.

Також вчені вирішили провести подальші дослідження, щоб визначити, чи має кава без кофеїну подібний ефект.

Попри це, уже попередні висновки дають право говорити, що кава корисна для вашого мозку та загального здоров'я.

Користь кави для вашого здоров'я

Попередні дослідження довели, що кава уповільнює зниження когнітивних функцій і потенційно знижує ризики розвинення хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Крім того, у 2017 році метааналіз впливу кави на здоров'я виявив, що кава знижує частоту серцево-судинних захворювань та неврологічні, метаболічні захворювання, захворювання печінки.

Незалежно від того,яку каву ви любите, зрозуміло, що вона є корисною для вас і ось це нове дослідження показує, що звичка пити каву покращує структуру вашого мозку, що теж є гарним бонусом.

До слова, таки є напій на основі кави, який краще оминати. Дієтологи кажуть, що він може перешкоджати засвоєнню поживних речовин. Про цей напій, ми писали тут.

Варто припинити пити каву, або зменшити порцію, якщо відчуєте тремтіння, занепокоєння або прискорене серцебиття.