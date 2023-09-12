Достатньо 20 хвилин на день: знайшли спосіб, який значно знижує ризик депресії

Навіть помірна щоденна фізична активність може значно знизити ризик депресії. Особливо ефект помітний серед літніх людей.

Відкриття зробили вчені з Університету Лімерика в Ірландії, дані опубліковано в журналі JAMA Network Open. Профілактика депресії та депресивних станів є куди простішою та доступнішою.

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Скільки часу достатньо, щоб побачити ефект

У ході нового дослідження фахівці в галузі фізичної активності та психічного здоров'я виявили, що лише 20 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на день, як-от швидка ходьба, можуть значно знизити ймовірність розвитку депресивних симптомів і клінічної депресії.

За даними вчених, навіть мінімальне збільшення фізичної активності може мати позитивний вплив на психічне здоров'я. А фізична активність помірної інтенсивності частотою 5 днів на тиждень можуть знизити ризик депресії у літніх людей.

Чому це важливо

Депресія стає поширеною серед літніх людей, її пов'язують з розвитком серйозних хронічних захворювань, зокрема погіршенням когнітивних функцій, хронічного болю під час серцево-судинних захворювань і високого ризику смерті та самогубства.

Нове дослідження вказує на важливості фізичної активності, яка є простим і доступним засобом для профілактики депресії та поліпшення психічного здоров'я.

У боротьбі з депресією навіть невеликі кроки в напрямку активного способу життя можуть мати значне значення.