Скільки часу зберігаються антитіла після коронавірусу: нове дослідження
Джерело:BMC Medicine
Дослідження антитіл підкреслює необхідність вакцинації, навіть якщо людина хворіла на коронавірус, і підтверджує, що гібридний імунітет (вакцинація плюс інфекція) є більш міцним і тривалим.
Як хвороба, так і вакцинація проти SARS-CoV-2 сприяють формуванню імунітету населення до вірусу – це важливий фактор для прийняття рішення про те, коли і кому слід пропонувати ревакцинацію. Попри те, що імунітет проти збудника є тривалішим, ніж антитіла, найпростішою стратегією для оцінки популяційного імунітету є проведення сероепідеміологічних досліджень (тобто кількісне визначення вірус-специфічних антитіл у певній групі населення).
Також на тему: У ВООЗ заявили, що найближчим часом можливе закінчення пандемії коронавірусу
Нове дослідження імунітету до коронавірусу
У цьому дослідженні науковці провели друге вимірювання в популяційній когорті з Каталонії через шість місяців після початку кампанії вакцинації, щоб контролювати рівень і тип антитіл проти п’яти вірусних антигенів.
Вони також використовували інформацію з анкети та медичних записів для виявлення потенційних факторів, які визначають величину та тривалість відповіді антитіл у невакцинованих, вакцинованих або вакцинованих та інфікованих осіб. Загалом до аналізу було включено 1076 осіб віком від 43 до 72 років.
Як довго триває імунітет після коронавірусу
Результати дали три основні висновки: по-перше, у 36% інфікованих, але невакцинованих людей антитіла більше не виявлялися через рік після зараження, особливо у тих, хто старше 60 років і курців.
По-друге, вакцинація спричинила значно вищі рівні антитіл у людей, які мали попередню інфекцію, порівняно з тими, хто раніше не був інфікований.
По-третє, фактором, який найбільше пов’язаний з рівнем антитіл, є тип вакцини – Spikevax від Moderna генерує найвищий рівень антитіл. Інші фактори також, здається, також відіграють роль: люди старше 60 років або з психічними захворюваннями мали нижчий рівень антитіл після вакцинації.
Серед вакцинованих лише 2,1% не мали антитіл на момент тестування і приблизно 1% мали проривні інфекції. Але слід зазначити, що це дослідження проводилося до того, як варіант Омікрон став домінуючим.