Скільки часу зберігаються антитіла після коронавірусу: нове дослідження

Дослідження антитіл підкреслює необхідність вакцинації, навіть якщо людина хворіла на коронавірус, і підтверджує, що гібридний імунітет (вакцинація плюс інфекція) є більш міцним і тривалим.

Як хвороба, так і вакцинація проти SARS-CoV-2 сприяють формуванню імунітету населення до вірусу – це важливий фактор для прийняття рішення про те, коли і кому слід пропонувати ревакцинацію. Попри те, що імунітет проти збудника є тривалішим, ніж антитіла, найпростішою стратегією для оцінки популяційного імунітету є проведення сероепідеміологічних досліджень (тобто кількісне визначення вірус-специфічних антитіл у певній групі населення).

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Нове дослідження імунітету до коронавірусу

У цьому дослідженні науковці провели друге вимірювання в популяційній когорті з Каталонії через шість місяців після початку кампанії вакцинації, щоб контролювати рівень і тип антитіл проти п’яти вірусних антигенів.

Вони також використовували інформацію з анкети та медичних записів для виявлення потенційних факторів, які визначають величину та тривалість відповіді антитіл у невакцинованих, вакцинованих або вакцинованих та інфікованих осіб. Загалом до аналізу було включено 1076 осіб віком від 43 до 72 років.

Як довго триває імунітет після коронавірусу

Результати дали три основні висновки: по-перше, у 36% інфікованих, але невакцинованих людей антитіла більше не виявлялися через рік після зараження, особливо у тих, хто старше 60 років і курців.

По-друге, вакцинація спричинила значно вищі рівні антитіл у людей, які мали попередню інфекцію, порівняно з тими, хто раніше не був інфікований.

По-третє, фактором, який найбільше пов’язаний з рівнем антитіл, є тип вакцини – Spikevax від Moderna генерує найвищий рівень антитіл. Інші фактори також, здається, також відіграють роль: люди старше 60 років або з психічними захворюваннями мали нижчий рівень антитіл після вакцинації.

Серед вакцинованих лише 2,1% не мали антитіл на момент тестування і приблизно 1% мали проривні інфекції. Але слід зазначити, що це дослідження проводилося до того, як варіант Омікрон став домінуючим.