Як надати допомогу людині, яка тоне: МОЗ дало поради після підриву Каховської ГЕС

Російські терористи підірвали Каховську ГЕС, це призвело до затоплення багатьох населених пунктів. "Велика вода" несе небезпеку для життя багатьох людей, тому нагадуємо, як діяти, коли хтось тоне.

Перша допомога людині, яка тоне

Передусім, найголовніше – переконайтеся, що допомога іншим не ставить під загрозу ваше життя. Якщо ви не впевнені в своїх силах, покличте на допомогу інших людей або екстрені медичні служби.

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Якщо ви витягли людину з води і вона не реагує, негайно викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 та виконайте наступні кроки:

Перевірте, чи дихає потерпілий, використовуючи метод "чую, бачу, відчуваю". Прислухайтеся до дихання ("чую"), спостерігайте за рухом грудної клітки ("бачу") та відчуйте потік повітря, наблизивши щоку до рота постраждалого ("відчуваю").

Якщо є ознаки дихання:

Покладіть людину на спину на рівну тверду поверхню.

Обережно розігніть шию потерпілого, забезпечте вільний прохід повітря шляхом підняття нижньої щелепи (якщо немає підозри на травму хребта).

Очистіть рот від видимих сторонніх предметів, таких як бруд чи пісок.

Якщо потерпілий НЕ дихає, виконайте 5 "рятувальних вдихів":

Затисніть ніс постраждалого і зробіть вдих повітря в його рот до того, як грудна клітина підніметься (якщо є можливість, використовуйте бар'єрний пристрій, такий як маска-плівка або маска-клапан).

Повторіть цей процес 5 разів.

Для немовлят можна проводити штучне дихання, вдуваючи повітря в рот і ніс одночасно.

Перевірте, чи з'явилося дихання. Якщо ні, почніть виконувати натискання на грудну клітку:

Покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки потерпілого.

Випряміть руки в ліктях і натисніть на грудну клітку вагою свого тіла.

Виконайте 30 натискань.

Повторіть два рятувальних вдихи.

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Дочекайтесь медиків

Продовжуйте цей цикл "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медичних працівників або до того моменту, коли потерпілий почне дихати самостійно. Якщо постраждала дитина, виконуйте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

Якщо вам не доступний бар'єрний пристрій і ви не можете здійснювати штучні вдихи "рот до рота", продовжуйте тільки натискання на грудну клітку.

Ніколи не залишайте постраждалого без нагляду. При можливості накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медичних працівників.

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