Как оказать помощь тонущему: Минздрав дало советы после подрыва Каховской ГЭС

Российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению многих населенных пунктов. "Большая вода" несет опасность для жизни многих людей, поэтому напоминаем, как поступать, когда кто-то тонет.

Первая помощь тонущему человеку

Прежде всего, самое главное – убедитесь, что помощь другим не ставит под угрозу вашу жизнь. Если вы не уверены в своих силах, призовите на помощь других людей или экстренные медицинские службы.

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Если вы извлекли человека из воды и он не реагирует, немедленно вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и выполните следующие шаги:

Проверьте, дышит ли пострадавший, используя метод "слышу, вижу, чувствую". Прислушивайтесь к дыханию ("слышу"), наблюдайте за движением грудной клетки ("вижу") и ощутите поток воздуха, приблизив щеку ко рту пострадавшего ("чувствую").

Если есть признаки дыхания:

Уложите человека на спину на ровную твердую поверхность.

Осторожно разогните шею потерпевшего, обеспечьте свободный проход воздуха путем поднятия нижней челюсти (если нет подозрения на травму позвоночника).

Очистите рот от видимых посторонних предметов, таких как грязь или песок.

Если пострадавший не дышит, выполните 5 "спасательных вдохов":

Зажмите нос пострадавшего и сделайте вдох воздуха в его рот до того, как грудная клетка поднимется (если есть возможность, используйте барьерное устройство, такое как маска-пленка или маска-клапан).

Повторите этот процесс 5 раз.

Для грудных детей можно проводить искусственное дыхание, вдувая воздух в рот и нос одновременно.

Проверьте, появилось ли дыхание. Если нет, начните выполнять нажатие на грудную клетку:

Положите ладони (одна на другую) на середину грудной клетки потерпевшего.

Выпрямите руки в локтях и нажмите на грудную клетку тяжестью своего тела.

Выполните 30 нажатий.

Повторите два спасательных вдоха.

Дождитесь медиков

Продолжайте этот цикл "30 нажатий - 2 вдоха" до прибытия медицинских работников или до того момента, когда пострадавший начнет дышать самостоятельно. Если ребенок пострадал, выполняйте реанимационные мероприятия в соотношении 15 нажатий – 2 вдоха.

Если вам не доступно барьерное устройство и вы не можете производить искусственные вдохи "рот в рот", продолжайте только нажатие на грудную клетку.

Никогда не оставляйте пострадавшего без присмотра. При возможности накройте его сухим теплым одеялом и дождитесь прибытия медицинских работников.