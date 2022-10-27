Створили біонічну підшлункову залозу: як вона допоможе людям з діабетом

Нове дослідження пацієнтів з цукровим діабетом першого типу показало, що біонічна підшлункова залоза працює краще за стандартне лікування, у тому числі напівавтоматичних систем доставки інсуліну.

За результатами багатоцентрового клінічного дослідження, у пацієнтів з біонічною залозою рівень глікованого гемоглобіну – маркера успішності довгострокового контролю цукру – виявився в середньому нижчим, ніж у людей на стандартному лікуванні.

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Як працює біонічна підшлункова залоза

Пристрій під назвою iLet Bionic Pancreas тестується Управлінням з контролю за продуктами й ліками США. У разі схвалення це буде найбільш автоматизована система для лікування діабету 1 типу – відстеження рівня цукру в крові та подача інсуліну з мінімальним втручанням пацієнтів.

Біонічна підшлункова залоза – це пристрій, дуже близький за своїм функціоналом до справжнього органу. Воно виглядає як маленька коробочка і не потребує складних налаштувань: достатньо ввести вагу пацієнта – і вона починає працювати, безперервно вимірюючи рівень цукру в крові та дозовано подаючи інсулін у кров. Пацієнт просто натискає на кнопку при прийомі їжі, вибираючи один із трьох варіантів: звичайна для нього порція, менша або більша.

Чому це значно полегшить життя з діабетом

Діабет 1 типу відрізняється від більш поширеного діабету 2 типу, який вражає переважно вражає дорослих і часто пов’язаний з ожирінням. Діабет 1 типу часто вражає дітей та виникає через помилкову атаку імунної системи на клітини організму, що виробляють інсулін.

Люди з діабетом 1 типу потребують синтетичного інсуліну, щоб вижити. Їм також підтримувати рівень цукру в крові в певному діапазоні, щоб знизити ризик довгострокових ускладнень, таких як пошкодження нервів, ниркова недостатність і серцеві захворювання.

Це потребує робити кілька уколів на день, щоб виміряти рівень цукру в крові, а потім вводити потрібну кількість інсуліну.

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