Як одна безсонна ніч впливає на ваш емоційний стан: неочікувані результати дослідження

Вважається, що депресія – одна з причин безсоння. Однак насправді все дещо складніше: не лише депресія змушує вас не спати ночами, а й недосип може провокувати депресивні та тривожні стани, які згодом почнуть посилювати безсоння. Таке ось замкнене коло.

В основному вчені досліджували лише хронічне безсоння – серйозний діагноз та його вплив на життя людини. Наприклад, є дослідження, як безсоння впливає на ментальне здоров'я людей похилого віку: у людей із тривалим недосипанням утричі частіше знаходили депресивний розлад, ніж у людей зі здоровим сном.

Також на тему Кінець канікул: як допомогти дитині налагодити графік перед школою

Але нові дослідження також розповідають і про те, що з психікою людини робить лише одна безсонна ніч.

Нове дослідження безсоння

Вчені провели експеримент: позбавляли добровольців сну на одну ніч і відправляли їх на МРТ, щоб перевірити, як взаємодіють мигдалеподібне тіло (відповідає за реакцію тіла: посилює серцебиття, провокує викид гормонів стресу) і префронтальна кора (вона тримає мигдалеподібне тіло під контролем, щоб ми постійно не плакали від будь-якої дрібниці).

Виявилося, що у сонних "піддослідних" активність "емоційного буфера" – префронтальної кори сильно знизилася. Щобільше, незначне зниження її активності спостерігалося навіть у тих, хто спав по 4 години.

Навіть одна безсонна ніч шкодить здоров'я

Це означає, що люди без сну втрачають адекватність реакції. Наприклад, коли учасникам дослідження показували різні фотографії до експерименту, їхній мозок реагував нормально: нейтральні знімки учасників не турбували, а емоційні – викликали хвилювання. Але після однієї безсонної ночі реакція на нейтральне і емоційне стала однаково сильною і тривожною.

Це означає, що через недосипання вас може вибити з колії будь-що, ви стаєте дратівливими, а вашому мозку складно відрізнити важливе від дрібниці.

Тож висипайтеся – нашкодити вашому здоров'ю може лише одна безсонна ніч.