Що робити, коли лінза застрягла в оці

Якщо лінза застрягла на рогівці, може допомогти зволоження ока штучною сльозою, стерильним фізіологічним розчином або розчином для лінз. Якщо ж лінза "заповзла" під повіку, можна спробувати добре проморгати, зрушити лінзу пальцем, посунути оком або помасажувати його крізь закриту повіку.

М'які контактні лінзи мають безліч переваг над окулярами: вони непомітні, забезпечують ширше поле ясного зору, а також надійно фіксуються на очах. Щоправда, останній плюс може перетворитися на мінус, якщо лінза зафіксується надто надійно – іншими словами, застрягне.

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Застрягти лінза може як на рогівці, в самому центрі ока, так і "спливши" під верхню або нижню повіку.

Що робити, коли лінзи прилипли до рогівки та не знімаються

Це може статися через синдром сухого ока. Надмірне випаровування слізної плівки з поверхні ока може призвести до труднощів при знятті контактних лінз. І тому в людини виникає відчуття, ніби лінзи застрягли.

Розв'язувати проблему допоможе стерильний фізіологічний розчин, розчин для контактних лінз або штучна сльоза – так називають спеціальні офтальмологічні очні краплі, які зволожують око.

Потрібно закапати в око кілька крапель рідини – це може допомогти дістати лінзи. Якщо вони все ж таки не витягуються, спробуйте заплющити очі та акуратно помасажувати їх крізь верхню повіку. Якщо відчуваєте, що лінзи почали рухатися – можна розплющувати очі та знімати їх як завжди.

Якщо зволоження та м'який масаж не допомогли, витягнути лінзи без шкоди для очей зможе лікар-офтальмолог. Також цього фахівця потрібно відвідати, якщо контактні лінзи часто важко знімаються і "прилипають" до очей або ж ви страждаєте від інших проявів синдрому сухого ока:

відчуття стороннього тіла в оці;

втоми очей;

підвищену чутливість до світла;

нечіткість зору.

Що робити, коли лінза заповзла під повіку

Якщо таке сталося, важливо не панікувати, адже контактна лінза не може зовсім провалитися за око – вона впреться у складку кон'юнктиви під віком.

В цьому випадку діяти треба так:

переконайтеся, що лінза дійсно є в оці, а не випала – це можна просто не помітити; ретельно вимийте руки, щоб не занести інфекцію в око; активно поморгайте; спробуйте розслабити повіку, щоб відчути, де саме перебуває лінза; закапайте в очі стерильний фізіологічний розчин або штучну сльозу – це може допомогти лінзі вислизнути з-під повіки; якщо ви бачите кут лінзи в дзеркалі, спробуйте зрушити її пальцем у напрямку рогівки, де ви зможете її зняти звичайним способом; спробуйте опустити очі максимально вниз, якщо лінза застрягла під верхньою повікою, і максимально вгору, якщо під нижньою; акуратно помасажуйте повіку до рогівки – це допоможе трохи змістити лінзу.

Якщо жодна з цих порад не допомогла і ви відчуваєте, що лінзу ніяк не дістати, краще не старатися – цим ви можете травмувати око. У такому разі необхідно якнайшвидше звернутися за допомогою до офтальмолога.