Що робити, коли лінза застрягла в оці
Джерело:NVISION
Якщо лінза застрягла на рогівці, може допомогти зволоження ока штучною сльозою, стерильним фізіологічним розчином або розчином для лінз. Якщо ж лінза "заповзла" під повіку, можна спробувати добре проморгати, зрушити лінзу пальцем, посунути оком або помасажувати його крізь закриту повіку.
М'які контактні лінзи мають безліч переваг над окулярами: вони непомітні, забезпечують ширше поле ясного зору, а також надійно фіксуються на очах. Щоправда, останній плюс може перетворитися на мінус, якщо лінза зафіксується надто надійно – іншими словами, застрягне.
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Застрягти лінза може як на рогівці, в самому центрі ока, так і "спливши" під верхню або нижню повіку.
Що робити, коли лінзи прилипли до рогівки та не знімаються
Це може статися через синдром сухого ока. Надмірне випаровування слізної плівки з поверхні ока може призвести до труднощів при знятті контактних лінз. І тому в людини виникає відчуття, ніби лінзи застрягли.
Розв'язувати проблему допоможе стерильний фізіологічний розчин, розчин для контактних лінз або штучна сльоза – так називають спеціальні офтальмологічні очні краплі, які зволожують око.
Потрібно закапати в око кілька крапель рідини – це може допомогти дістати лінзи. Якщо вони все ж таки не витягуються, спробуйте заплющити очі та акуратно помасажувати їх крізь верхню повіку. Якщо відчуваєте, що лінзи почали рухатися – можна розплющувати очі та знімати їх як завжди.
Якщо зволоження та м'який масаж не допомогли, витягнути лінзи без шкоди для очей зможе лікар-офтальмолог. Також цього фахівця потрібно відвідати, якщо контактні лінзи часто важко знімаються і "прилипають" до очей або ж ви страждаєте від інших проявів синдрому сухого ока:
- відчуття стороннього тіла в оці;
- втоми очей;
- підвищену чутливість до світла;
- нечіткість зору.
Що робити, коли лінза заповзла під повіку
Якщо таке сталося, важливо не панікувати, адже контактна лінза не може зовсім провалитися за око – вона впреться у складку кон'юнктиви під віком.
В цьому випадку діяти треба так:
- переконайтеся, що лінза дійсно є в оці, а не випала – це можна просто не помітити;
- ретельно вимийте руки, щоб не занести інфекцію в око;
- активно поморгайте;
- спробуйте розслабити повіку, щоб відчути, де саме перебуває лінза;
- закапайте в очі стерильний фізіологічний розчин або штучну сльозу – це може допомогти лінзі вислизнути з-під повіки;
- якщо ви бачите кут лінзи в дзеркалі, спробуйте зрушити її пальцем у напрямку рогівки, де ви зможете її зняти звичайним способом;
- спробуйте опустити очі максимально вниз, якщо лінза застрягла під верхньою повікою, і максимально вгору, якщо під нижньою;
- акуратно помасажуйте повіку до рогівки – це допоможе трохи змістити лінзу.
Якщо жодна з цих порад не допомогла і ви відчуваєте, що лінзу ніяк не дістати, краще не старатися – цим ви можете травмувати око. У такому разі необхідно якнайшвидше звернутися за допомогою до офтальмолога.