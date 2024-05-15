Что делать, когда линза застряла в глазу

Если линза застряла на роговице, может помочь увлажнение глаза искусственной слезой, стерильным физиологическим раствором или раствором для линз. Если же линза "заползла" под веко, можно попробовать хорошо проморгать, сдвинуть линзу пальцем, подвинуть глаз или помассировать его сквозь закрытое веко.

Мягкие контактные линзы имеют множество преимуществ перед очками: они незаметны, обеспечивают более широкое поле ясного зрения, а также надежно фиксируются на глазах. Правда, последний плюс может превратиться в минус, если линза зафиксируется слишком надежно – другими словами, застрянет.

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Застрять линза может как на роговице, в самом центре глаза, так и "всплыв" под верхнее или нижнее веко.

Что делать, когда линзы прилипли к роговице и не снимаются

Это может произойти из-за синдрома сухого глаза. Чрезмерное испарение слезной пленки с поверхности глаза может привести к трудностям при снятии контактных линз. И поэтому у человека возникает ощущение, будто линзы застряли.

Решать проблему поможет стерильный физиологический раствор, раствор для контактных линз или искусственная слеза – так называют специальные офтальмологические глазные капли, которые увлажняют глаз.

Нужно закапать в глаз несколько капель жидкости – это может помочь достать линзы. Если они все же не вытягиваются, попробуйте закрыть глаза и аккуратно помассировать их сквозь верхнее веко. Если чувствуете, что линзы начали двигаться – можно открывать глаза и снимать их как всегда.

Если увлажнение и мягкий массаж не помогли, вытащить линзы без вреда для глаз сможет врач-офтальмолог. Также этого специалиста нужно посетить, если контактные линзы часто трудно снимаются и "прилипают" к глазам или же вы страдаете от других проявлений синдрома сухого глаза:

ощущение инородного тела в глазу;

усталости глаз;

повышенной чувствительности к свету;

нечеткость зрения.

Что делать, когда линза заползла под веко

Если такое произошло, важно не паниковать, ведь контактная линза не может совсем провалиться за глаз – она упрется в складку конъюнктивы под веком.

В этом случае действовать надо так:

убедитесь, что линза действительно есть в глазу, а не выпала – это можно просто не заметить; тщательно вымойте руки, чтобы не занести инфекцию в глаз; активно поморгайте; попробуйте расслабить веко, чтобы почувствовать, где именно находится линза; закапайте в глаза стерильный физиологический раствор или искусственную слезу – это может помочь линзе выскользнуть из-под века; если вы видите угол линзы в зеркале, попробуйте сдвинуть ее пальцем в направлении роговицы, где вы сможете ее снять обычным способом; попробуйте опустить глаза максимально вниз, если линза застряла под верхним веком, и максимально вверх, если под нижним; аккуратно помассируйте веко к роговице – это поможет немного сместить линзу.

Если ни один из этих советов не помог и вы чувствуете, что линзу никак не достать, лучше не стараться – этим вы можете травмировать глаз. В таком случае необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к офтальмологу.