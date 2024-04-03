Подружжя, які разом випивають, живуть довше: неочікувані результати дослідження

Американські вчені зʼясували, що коли у чоловіка з дружиною схожі звички у вживанні спиртного і вони люблять випивати разом, тривалість життя у таких людей вища, ніж у подружжя, яке не п'є, або якщо в парі випиває хтось один.

Нове дослідження провела команда вчених з Інституту соціальних досліджень Університету Мічигану під керівництвом професорки Кіри Бердіт. Дослідники раніше виявили, що у подружжя, яке має подібні моделі вживання алкоголю, мають менше негативних оцінок якості шлюбних відносин.

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Нове дослідження вживання алкоголю

Цього разу фахівці сконцентрували увагу на впливі "алкогольних" звичок на тривалість життя у шлюбних парах, оскільки цю тему мало досліджено. Нове дослідження ґрунтується на результатах опитувань у рамках проєкту Health and Retirement Study (HRS), який проводиться в США кожні два роки за участю людей старше 50 років та їхніх партнерів.

До дослідження було включено 4656 гетеросексуальних пар (9312 осіб), які брали участь як мінімум у трьох хвилях анкетування HRS з 1996 до 2016 року. Респонденти повідомляли, чи вживали вони алкоголь протягом останніх трьох місяців, і якщо так, то скільки в середньому випивали на тиждень. Дані про смертність серед опитаних зібрали станом на 2016 рік.

Пари, які разом випивають, живуть довше

Вчені виявили, що якщо і чоловік, і жінка в парі вживали алкоголь в останні три місяці, то їхня тривалість життя була більшою, ніж у пар, де випивав тільки хтось один або подружжя не вживали алкоголь.

Досліджуючи середню кількість алкоголю на тиждень, дослідники виявили квадратичну залежність між цим показником і смертністю. Ця залежність виявляла в тому, що помірне вживання алкоголю корелювало з вищими показниками виживання подружжя, порівняно з тими, хто зловживав алкоголем або утримувався від нього. До того ж подібні кількості вживання алкоголю у подружжя асоціювалися з кращим виживанням, особливо у жінок.

Чому шкідлива звичка сприяє довголіттю

Хоча може здатися, що дослідники закликають до більш частого вживання алкоголю в парах, Кіра Бердіт попередила про таку інтерпретацію. Вона підкреслила, що в дослідженні розглядалася модель вживання алкоголю і те, чи респонденти вживали за останні три місяці. За словами вченої, збіг "алкогольних" звичок може відображати сумісність партнерів у способі життя, їх близькість та задоволеність відносинами.

Наші інші роботи показали, що у партнерів, які вживають алкоголь разом, якість відносин зазвичай вища. Це можна пояснити тим, що така модель посилює близькість,

– заявила Бердіт.

Проте вчені все ще не впевнені, чому вживання алкоголю обома партнерами корелює з тривалістю життя. Можливо, це буде прояснено за допомогою додаткової інформації про повсякденне життя учасників та їхню культуру пиття. Це планується врахувати у подальших дослідженнях.