Як швидко мозок відновлюється після вживання алкоголю

Зловживання алкоголем може не лише нашкодити печінці, а й мозку. Річ у тім, що ця пагубна звичка здатна впливати на кору головного мозку, що є критично важливою для багатьох когнітивних функцій.

Таких висновків дійшли вчені Стенфордського університету. Також вони встановили час, скільки треба не пити, аби кора головного мозку відновилася.

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Дослідження охоплює 88 людей, вони мали розлади вживання алкоголю. На початку експерименту усі вони пройшли сканування мозку, потім повторно – через тиждень, місяць і 7,3 місяця після того, як вони повністю відмовились від спиртного. Їхні дані порівняли з даними 45 людей, які узагалі не мали проблем з алкоголем.

У ході дослідження вчені зосередились на тому, що вимірювали товщину кори головного мозку в 34 областях. З'ясувалось, що повне відновлення товщини було доволі поширеним серед учасників дослідження. При цьому кора мозку тих, хто кинув пити, набирала товщину значно швидше у проміжку часу між першим тижнем та місяцем.

А після понад 7-и місяців ситуація вже була така сама, як у людей, які ніколи не мали розладів вживання алкоголю.

Перспектива дослідження

Зауважте. Потовщення кори відбувалося повільніше у людей з високим кров'яним тиском або високим рівнем холестерину, а також курців.

Попередні дослідження показали, що деякі ділянки мозку можуть відновитися після відмови від алкоголю, але те, як швидко це відбувається, залишалося невідомим. Тож, нові дані вчених є дійсно значущими.

Водночас отримані результати допомагають глибше розуміти процес, але ніяк не свідчать про те, чи вплинули ці зміни на роботу мозку.

З поміж усього, слід розуміти, що вибірка занадто мала, аби ці результати можна було узагальнити до усіх людей. Потрібні нові, масштабні дослідження для вивчення нейрокогнітивних і психосоціальних аспектів впливу тривалого утримання від алкоголю.