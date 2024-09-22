Ви навіть не здогадувались: як ягоди, шоколад та червоне вино впливають на ваш організм
Джерело:The Guardian
Раціон, багатий на продукти і напої, які містять флавоноїди, може знизити ризик розвитку деменції на 28%.
Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі JAMA Network Open.
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Ягоди та шоколад захищають від деменції
Учені наполягають, що збільшення споживання продуктів і напоїв, багатих на флавоноїди, може допомогти знизити ризик розвитку деменції більш ніж на чверть.
Флавоноїди містяться переважно в рослинних продуктах. Їх користь передусім в антиоксидантних, протизапальних та протиракових властивостях. Також флавоноїди пов'язані зі зниженням ризику хронічних захворювань і поліпшенням когнітивних функцій.
Під час дослідження вчені проаналізували раціон понад 120 тисяч дорослих британців у віці від 40 до 70 років.
Споживання щодня 6-ти додаткових порцій продуктів, багатих на флавоноїди, зокрема ягід, чаю та червоного вина, пов'язане зі зниженням ризику деменції на 28%, – наголосили дослідники.
При цьому найбільш виражений ефект вони побачили у групі з учасниками, які мали високі генетичні ризики, а також у тих, хто мав симптоми депресії.