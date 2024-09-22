Вы даже не догадывались: как ягоды, шоколад и красное вино влияют на ваш организм
Источник:The Guardian
Рацион, богатый на продукты и напитки, содержащие флавоноиды, может снизить риск развития деменции на 28%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open.
Смотрите также Напиток, который многие из нас пьют ежедневно, защищает от множества болезней
Ягоды и шоколад защищают от деменции
Ученые настаивают, что увеличение потребления продуктов и напитков, богатых флавоноидами, может помочь снизить риск развития деменции более чем на четверть.
Флавоноиды содержатся преимущественно в растительных продуктах. Их польза прежде всего в антиоксидантных, противовоспалительных и противораковых свойствах. Также флавоноиды связаны со снижением риска хронических заболеваний и улучшением когнитивных функций.
Во время исследования ученые проанализировали рацион более 120 тысяч взрослых британцев в возрасте от 40 до 70 лет.
Потребление ежедневно 6-ти дополнительных порций продуктов, богатых флавоноидами, в частности ягод, чая и красного вина, связано со снижением риска деменции на 28%, – отметили исследователи.
При этом наиболее выраженный эффект они увидели в группе с участниками, которые имели высокие генетические риски, а также у тех, кто имел симптомы депрессии.