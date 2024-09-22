Вы даже не догадывались: как ягоды, шоколад и красное вино влияют на ваш организм

Рацион, богатый на продукты и напитки, содержащие флавоноиды, может снизить риск развития деменции на 28%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Network Open.

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Ягоды и шоколад защищают от деменции

Ученые настаивают, что увеличение потребления продуктов и напитков, богатых флавоноидами, может помочь снизить риск развития деменции более чем на четверть.

Флавоноиды содержатся преимущественно в растительных продуктах. Их польза прежде всего в антиоксидантных, противовоспалительных и противораковых свойствах. Также флавоноиды связаны со снижением риска хронических заболеваний и улучшением когнитивных функций.

Во время исследования ученые проанализировали рацион более 120 тысяч взрослых британцев в возрасте от 40 до 70 лет.

Потребление ежедневно 6-ти дополнительных порций продуктов, богатых флавоноидами, в частности ягод, чая и красного вина, связано со снижением риска деменции на 28%, – отметили исследователи.

При этом наиболее выраженный эффект они увидели в группе с участниками, которые имели высокие генетические риски, а также у тех, кто имел симптомы депрессии.