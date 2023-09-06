Яєчка не в мошонці: чому так відбувається і наскільки це нормально

Яєчками називають чоловічі статеві залози. У них синтезується гормон тестостерон, а також виробляються сперматозоїди. Іноді вони можуть змінювати своє положення.

Яєчка невипадково розташовуються окремо від тіла – в мошонці. Річ у тім, що процес сперматогенезу можливий лише за певної температури – нижче за температуру тіла приблизно на 1,5 – 2,5 градуси за Цельсієм.

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Але при цьому яєчка не завжди перебувають у мошонці. Поки плід тільки формується, яєчка закладаються у черевній порожнині. І у віці перших 3 – 6 місяців після народження яєчка мають опуститися в мошонку.

За рух яєчок відповідає кремастерний м'яз. У міру того, як він розтягується і скорочується, яєчка підтягуються до верху мошонки або переміщуються вниз. Цей процес не повинен завдавати біль або дискомфорту, в інших випадках потрібно звернутися до лікаря.

Коли яєчка втягуються і це нормально

Зазвичай втягування яєчок відбувається при:

зміні температури – для підтримки оптимальної температури сперматогенезу та захисту сперматозоїдів від перегріву або переохолодження;

ризик травми – для зниження ризику механічних пошкоджень;

збудження – так збільшується напруга в геніталіях, оскільки тіло готується до статевого акту.

Причому найчастіше одне з яєчок розміщується вище за інше через особливості кровопостачання – це не патологія.

У нормі, якщо чоловік перебуває у комфортній температурі, його здоров'ю нічого не загрожує і він не збуджений, яєчка повертаються до мошонки. Але інколи цього не відбувається.

При яких захворюваннях яєчка не в мошонці

Крипторхізм – одне або обидва яєчка не в мошонці. Найчастіше в таких випадках потрібно хірургічне втручання, щоб визначити, чи є яєчко і де воно могло "застрягти" (нерідко – в черевній порожнині, пахвинному каналі або біля поверхневого кільця пахового каналу).

Хибний крипторхізм – коли яєчко можна опустити вручну. Це відбувається через підвищений тонус кремастерного м'яза. Так, яєчко може підніматися при сильному стресі чи переляку – зазвичай це відбувається швидко, без болю та шкоди для репродуктивної системи.

Ектопія яєчка – воно може розташовуватися в промежині, на стегні, біля кореня статевого члена, в пахвинній ділянці. Щоб повернути яйце в мошонку в таких випадках, також потрібна хірургічна операція.

Повільний ріст насіннєвого канатика – іноді яєчко фізіологічно опускається в мошонку, але потім переміщається звідти в інше місце через уповільнене зростання насіннєвого канатика – пучка кровоносних судин, нервів і проток, які проходять через мошонку і підтримують яєчко в потрібному положенні.

Якщо яєчко не в мошонці, це може спричинити певні побоювання. Неопущені яєчка зазнають впливу підвищеної температури, що може призвести до дегенеративних змін. Такі зміни можуть негативно позначитися на процесі формування сперми та виробництві тестостерону.

У такому разі слід звернутися до андролога. Лікар досліджує пахвинну ділянку, це важливо, щоб виключити анорхізм – відсутність яєчок взагалі – і монорхізм – наявність лише одного яєчка.