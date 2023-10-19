Вріс ніготь: що робити, та як уникнути

Вростання нігтя – це проблема, яка зачіпає приблизно 2,5 2 5% людей. На нього страждають двоє з десяти тих, хто звертається до лікаря через проблеми зі стопами. Зазвичай цей стан можна вилікувати самостійно, але у випадках, коли симптоми ускладнюються, краще звернутися до спеціаліста.

Проблема врослого нігтя виникає, коли край нігтя врізається в шкіру і продовжує рости всередину. Це може викликати травму тканин та викликати біль. Найчастіше це трапляється на великому пальці стопи.

Також на тему Що таке акне-позитив та як він допомагає вилікувати прищі

Чому вростає ніготь

Існує кілька факторів, які можуть спричинити глибоке виростання нігтя під шкіру:

Надто коротке стриження нігтів та відрізання кутів.

Тісне взуття з вузькими носками.

Травма пальця.

Підвищене потовиділення на стопах.

Набряки стоп.

Діабет.

Згин форми нігтя.

Зайва вага.

Коли в ранку потрапляють бактерії, розвивається запалення: палець набрякає, червоніє та болить. Запалена ділянка мокне та гноїться. Якщо врослий ніготь не лікувати, інфекція поширюється на інші ділянки пальця.

Як вилікувати врослий ніготь

Найлегше лікувати врослий ніготь, коли вираженого запалення ще немає і тканини навколо нього не загноїлися. У такому разі можна впоратися із проблемою вдома.

Ось що можна зробити, щоб ніготь не вростав глибше і не довелося йти до лікаря:

замочувати його в теплих ваннах з милом або сіллю для ванн кілька разів на день; після ванни обробити шкіру навколо врослого нігтя розчином антисептика; після замочування масажувати шкіру пальця, щоб зрушити її з краю нігтя та покращити приплив крові до цієї області – це прискорить процес загоєння; тримати ноги сухими; носити вільне або відкрите взуття.

Якщо через 2 – 3 дні не стає кращим або з'явилися ознаки запалення – почервоніння, набряк, посилення болю, виділення гною, – потрібно звернутися до лікаря.

Врослий ніготь лікує подолог – спеціалістом з захворювань стоп. У випадку, якщо ви не можете знайти подолога, можна звернутися до хірурга або ортопеда.

Що робити, щоб ніготь не вростав

Щоб нігті не вростали, потрібно:

стригти їх по прямій лінії, не закруглюючи краї і не надто коротко; легше робити це після ванни;

носити зручне взуття за розміром ноги – тиск на пальці провокує вростання нігтя;

уникати травми пальців ніг – під час гри у футбол або при великому навантаженні на стопи носити спеціальне взуття;

регулярно робити професійний педикюр, якщо важко доглядати за ногами самостійно.

При діабеті та хворобах із порушенням кровообігу в ногах потрібно оглядати стопи щодня, щоб вчасно помітити зміни.