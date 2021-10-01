Впливають на психіку: чому дітям треба їсти більше фруктів та овочів

Нове дослідження показало, що дитина, яка не отримує достатньо фруктів та овочів, може мати проблеми з психічним здоров’ям. Здорова їжа безпосередньо впливає на розум та показники психічного благополуччя дитини.

Виявляється, майже 10 відсотків дітей взагалі не споживають продукти рослинного походження.

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Як пов’язані психіка та здорове харчування

Дослідження норвіцького Університету Східної Англії виявило, що діти, які їдять більше фруктів та овочів, мають гостріший розум та краще самопочуття:

Науковці вивчили інформацію про понад 8 тисяч дітей Англії. Експеримент проводили у 50 школах країни.

дітей Англії. Експеримент проводили у школах країни. Діти, які їли сніданок з овочами чи фруктами, відчували себе краще, ніж ті, хто обмежувався перекусами чи ранковим чаєм.

Ті учні, які пили енергетики, мали особливо низькі показники психічного самопочуття – навіть нижчі, ніж у тих, хто взагалі не їв.

Діти, які не їдять овочів та фруктів, почуваються гірше / Фото Pexels

За словами вчених, дослідження вперше у світі визначає зв’язок між споживанням фруктів та овочів, вибором сніданку та обіду та психічним самопочуттям британських школярів. Для науковців стало відкриттям те, що 10 відсотків школярів взагалі не їдять овочі.

Хоча зв'язки між харчуванням та фізичним здоров'ям добре зрозумілі, до цих пір мало відомо про те, чи впливає харчування на емоційне самопочуття дітей. Отже, ми вирішили дослідити зв'язок між вибором раціону харчування та психічним благополуччям серед школярів,

– розповів дослідник Айлса Уелч.

Науковець зазначив, що види сніданку та обіду мають безпосереднє співвідношення з самопочуттям дитини.

Наскільки сильно харчування впливає на учнів

Вживання фруктів та овочів впливало на самопочуття дітей так само або більше, як сварки чи насильство вдома.

Харчування впливає на дитину так само, як і відносини у сім'ї / Фото Unsplash

Згідно з дослідженням, діти, які не харчувалися повноцінно, почувалися роздратованими, втомленими та засмученими – так само як і учні, які мають регулярні сварки в сім'ї чи стикалися за насильством. У опитаних дітей, які нормально харчувалися, але мали проблеми в родині, психологічне здоров'я було кращим, ніж у дітей, які нічого не їли.

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Дослідники вважають, що система освіти має подбати про дітей та забезпечити доступне та якісне харчування всім учням до та під час навчання – так можна стабілізувати психічне благополуччя та реалізувати потенціал дітей.

Ми знаємо, що погане психічне самопочуття є серйозною проблемою для молодих людей і, ймовірно, матиме довгострокові негативні наслідки,

– зазначив Уелч.

За результатами дослідження, вживає рекомендовані фрукти та овочі лише приблизно четверть від усіх опитаних учнів.

"За нашими даними, у класі з 30 учнів загальноосвітніх шкіл близько 21 буде їсти звичайний сніданок, і принаймні 4 не їстимуть нічого. Так само принаймні троє учнів підуть на післяобідні заняття, не обідаючи. Це викликає занепокоєння і, ймовірно, вплине не тільки на успішність у школі, а й на фізичний ріст та розвиток", – повідомляє доктор Річард Хейхо з Медичної школи Воргейту.

10 відсотків дітей взагалі не їдять у школі / Фото Pexels