Влияют на психику: почему детям надо есть больше фруктов и овощей
Источник:studyfinds
Новое исследование показало, что ребенок, который не получает достаточно фруктов и овощей, может иметь проблемы с психическим здоровьем. Здоровая пища непосредственно влияет на ум и показатели психического благополучия ребенка.
Оказывается, почти 10 процентов детей вообще не потребляют продукты растительного происхождения.
Читайте также Антибиотики не помогают вылечить бронхит у детей: новое исследование
Как связаны психика и здоровое питание
Исследование нориджского Университета Восточной Англии показало, что дети, которые едят больше фруктов и овощей, имеют более острый ум и лучшее самочувствие:
- Ученые изучили информацию о более 8 тысячах детей Англии. Эксперимент проводили в 50 школах страны.
- Дети, которые ели завтрак с овощами или фруктами, чувствовали себя лучше, чем те, кто ограничивался перекусами или утренним чаем.
- Те ученики, которые пили энергетики, имели особенно низкие показатели психического самочувствия – даже ниже, чем те, кто вообще не ел.
Дети, которые не едят овощи и фрукты, чувствуют себя хуже / Фото Pexels
По словам ученых, исследование впервые в мире определяет связь между потреблением фруктов и овощей, выбором завтрака и обеда и психическим самочувствием британских школьников. Для ученых стало открытием то, что 10 процентов школьников вообще не едят овощи.
Хотя связи между питанием и физическим здоровьем хорошо понятны, до сих пор мало известно о том, влияет ли питание на эмоциональное самочувствие детей. Итак, мы решили исследовать связь между выбором рациона питания и психическим благополучием среди школьников,
– рассказала исследовательница Эйлса Уэлч.
Ученая отметила, что виды завтрака и обеда имеют непосредственное соотношение с самочувствием ребенка.
Насколько сильно питание влияет на учеников
Употребление фруктов и овощей влияло на самочувствие детей так же или больше, чем ссоры или насилие дома.
Питание влияет на ребенка так же, как и отношения в семье / Фото Unsplash
Согласно исследованию, дети, которые не питались полноценно, чувствовали себя раздраженными, усталыми и расстроенными – так же как и ученики, которые имеют регулярные ссоры в семье или сталкивались с насилием. В опрошенных детей, которые нормально питались, но были проблемы в семье, психологическое здоровье было лучшим, чем у детей, которые ничего не ели.
Это интересно Детские страхи: причины возникновения и пути их преодоления
Исследователи считают, что система образования должна позаботиться о детях и обеспечить доступное и качественное питание всем ученикам до и во время обучения – так можно стабилизировать психическое благополучие и реализовать потенциал детей.
Мы знаем, что плохое психическое самочувствие является серьезной проблемой для молодых людей и, вероятно, будет иметь долгосрочные негативные последствия,
– отметила Уэлч.
Согласно результатам исследования, принимает рекомендованные фрукты и овощи только примерно четверть от всех опрошенных учеников.
"По нашим данным, в классе из 30 учеников общеобразовательных школ около 21 будет есть обычный завтрак, и по крайней мере 4 не есть ничего. Так же по крайней мере трое учеников пойдут на послеобеденные занятия, не обедая. Это вызывает беспокойство и, вероятно, повлияет не только на успеваемость в школе, но и на физический рост и развитие", – сообщает доктор Ричард Хэйхо из Медицинской школы Воргейта.
10 процентов детей вообще не едят в школе / Фото Pexels
"Столовки" не настраивают детей нормально есть
Недавно Кабмин утвердил план мероприятий по реформированию столовых в украинских школах. Это произошло из-за постоянных жалоб родителей и учеников о качестве пищи в школьных заведениях питания. Половина школьников вообще отказывается есть в школе – дети жалуются на холодную и безвкусную пищу. Согласно последним исследованиям, низкое качество питания может серьезно повлиять на состояние учеников.