Стать, вік та гроші: вчені зʼясували що найбільше впливає на якість вашого сну

Нове дослідження виявило, що чоловіки зазвичай сплять міцніше в порівнянні з жінками. Також всупереч поширеному уявленню, сон не погіршується в з віком. Крім того, виявлено, що соціально-економічні аспекти, такі як розмір доходу та власне житло також впливають на якість сну.

Наслідки поганого сну

З раніше проведених досліджень відомо, що 40% дорослих людей сплять менш 7 годин, які рекомендують міжнародні організації.

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Відомо, що неправильний режим сну може призводити до багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні, онкологічні, нейродегенеративні, аутоімунні, а також підвищений ризик передчасної смерті. Однак фактори, що впливають на якість сну, досі не отримали достатньої уваги.

Нове дослідження сну

Опубліковане нещодавно дослідження показує, що якість сну канадців віком від 45 до 85 років значною мірою залежать від статі, віку, доходу, рівня освіти та етнічної приналежності.

Вплив на здоров'я сну був особливо помітний у жінок, особливо в міру старіння, що підкреслює важливість цієї проблеми. Здоровий сон особливо важливий для людей середнього та похилого віку. Ця група населення особливо схильна до несприятливих наслідків нестачі сну, включаючи зниження когнітивних функцій та підвищений ризик падінь,

– розповів Саверіо Стренджес, один з авторів дослідження

Які люди краще сплять

Стренджес також зазначив, що, попри загальну думку, люди похилого віку (65 років і старше) чітко вказують на вищу оцінку стану свого сну у порівнянні з канадцями у віці від 45 до 65 років.

"Це відкриття викликає питання про загальноприйняту теорію, що якість сну неминуче погіршується з віком. Можливо, інші аспекти, такі як скорочення робочого часу та зменшення домашнього стресу у старшому віці, можуть мати позитивний вплив на сон", – додав Стренджес.

Вищезазначене дослідження також виявило, що високий соціально-економічний статус є важливим чинником поліпшення здоров'я сну. Так, люди з вищими доходами, пенсіонери та люди, які мають власне житло частіше демонструють кращу якість сну.