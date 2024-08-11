З'ясували, як серотонін змінює нашу поведінку та пам'ять при стресі

Підвищення рівня серотоніну в мозку може впливати на сприйняття негативного досвіду. Зокрема, гормон здатний покращити реакцію на нього.

Висновки представили науковці кафедри психіатрії Оксфордського університету та Центру біомедичних досліджень, а опублікували їх у медичному журналі Nature Communications.

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Коротко про серотонін

Серотонін вважають гормоном радості та щастя. Та насправді цей нейромедіатор має куди складнішу біологічну функцію. Зокрема, він бере участь у регуляції пізнання, системі винагороди, процесах навчання і пам'яті.

Серотонін також впливає на різні фізіологічні процеси, такі як блювання та звуження судин.

Що нового виявили вчені про серотонін

Учені підтвердили. що люди з підвищеним рівнем серотоніну менш чутливі до негативного досвіду. Зокрема, вони проводили експеримент, коли учасники втрачали гроші у грі. Водночас рівень серотоніну майже ніяк не впливав на їх реакцію на винагороду, коли учасники навпаки вигравали гроші.

У експерименті взяли участь понад 50 людей, 26 з яких давали препарат для лікування рідкісної форми епілепсії. Ліки безпосередньо підвищували рівень серотоніну в мозку. А відтак, учені змогли оцінити його роль у когнітивних процесах.

Також учасники виконували низку завдань, а вчені аналізували їх здатність до навчання та контролю поведінки.

Як рівень серотоніну допомагає пережити стрес

Вчені виявили, що підвищений рівень серотоніну допомагає людям краще контролювати свою поведінку, особливо в умовах негативної інформації. Ба більше, вищий рівень серотоніну впливає на різні типи пам’яті.

Дослідженя є важливим, резюмували дослідники. Оскільки, тепер зрозуміло, що серотонін формує поведінку людини. Також ці дані проливають світло на питання, чому препарати, які змінюють рівень серотоніну, є ефективними при депресії, тривожності та обсесивно-компульсивному розладі.