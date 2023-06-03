Як порнографія впливає на наш секс

За даними Порнхаба, в 2019 році на сайт зайшли 42 мільярди разів – це в середньому 115 мільйонів відвідувань на день. Причому за 2021 рік жінок серед відвідувачів побільшало — 35% порівняно з 30% у 2020 році.

Нереалістичні очікування

Порно знімають так, щоб його було цікаво дивитися, а отже, роблять секс більш видовищним, емоційним та захоплюючим, ніж у реальному житті. У підлітків чи людей із невеликим сексуальним досвідом це може сформувати нереалістичні очікування.

Також на тему Сенсорне фокусування – важливий крок до хорошого сексу: покрокова інструкція

Наприклад, якщо партнерка не кричить, значить, їй не подобається, оргазм має бути одночасним, а добрий секс обов'язково триває більше пів години. Порно формує сексуальні сценарії, які підлітки сприймають як посібник до дії.

Жорстокий та небезпечний секс

Науковці пов'язують перегляд порно зі зростанням випадків небезпечного сексу, тобто незахищеного статевого акту, а також із поширенням ризикованих практик на кшталт задушення, домінування, групового сексу.

За даними поздовжнього дослідження США, що раніше підлітки побачать порно, то сильніше це вплине на їхнє сприйняття гендерних ролей. Як зазначають автори дослідження, у хлопців перегляд порно пов'язаний із сексистським ставленням до дівчат, сексуальними домаганнями та раннім початком статевого життя.

Формування комплексів

Згідно з дослідженням, порно по-різному впливає на очікування чоловіків і жінок. Так, жінки, які дивляться порно, висувають більш високі вимоги до партнера і хочуть, щоб секс тривав довше, а чоловіки починають переживати через розміри геніталій. Цікаво, що такий ефект, за даними авторів дослідження, викликає лише візуальне порно, тобто можна читати "П'ятдесят відтінків сірого" без шкоди для сексуального життя. Також через перегляд порно жінки починають соромитися свого тіла і частіше погоджуються на секс, коли самі цього не хочуть.

Це ще не все. Через різницю між очікуваннями та реальністю може сформуватися синдром тривожного очікування сексуальної невдачі – страх облажатися в ліжку, який робить секс гіршим або взагалі неможливим. Наприклад, жінка не може досягти оргазму, бо вважає, що у неї негарні статеві губи. А у чоловіка зникає ерекція, тому що він сумнівається, що зможе задовольнити партнерку чи партнера. Розібратися з цим допомагає психолог чи сексолог.

На думку деяких дослідників, щоб виправити ситуацію, потрібно не забороняти порнографію, а займатися статевим вихованням підлітків – розповідати про безпечний секс, принципи згоди, анатомії та фізіології чоловіків та жінок. Ми не вчимося водінню по фільмах "Форсаж", тому навчатися сексу по роликах з Порнхаба теж така-собі ідея. Однак, поки що порно доступніше, ніж інформація про сексуальне здоров'я, у підлітків можуть формуватися спотворені уявлення про секс.