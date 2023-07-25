Як партнери обмінюються мікрофлорою під час сексу і на що це впливає

На тілі людини і в ньому живе 39 трильйонів бактерій. Вчені вважають, що мікроорганізми впливають на всі процеси організму і навіть на поведінку людини та вибір сексуального партнера.

Секс впливає на бактерії

Під час сексу люди обмінюються бактеріями. Іноді це призводить до передачі інфекції або порушення балансу мікрофлори статевих шляхів.

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Одна з найпоширеніших інфекцій – бактеріальний вагіноз. Він виникає, коли деяких нормальних бактерій, які живуть у піхві, стає надто багато. При цьому з'являються білі або сірі виділення із "рибним" запахом. В одних жінок вагіноз проходить без лікування, в інших лікується антибіотиками.

Дослідження показують, що мікрофлора статевого члена партнера впливає на ризик розвитку бак. вагінозу у жінки з часом. Незахищений секс жінки з жінкою теж пов'язаний із вищим ризиком розвитку у неї бактеріального вагінозу.

Також якщо один з партнерів має хронічну дріжджову інфекцію, вона може загостритися після статевого контакту або передатися іншому. Після лікування баланс мікрофлори приходить у норму і надалі секс не призводить до проблем.

Бактерії впливають на секс

Вчені припускають, що бактерії можуть впливати на те, чи подобається партнер, чи ні. А ще є дані про те, що кишкові мікроорганізми впливають на вироблення дофаміну, 5-НТ та норадреналіну в головному мозку – речовин, які вважаються основними регуляторами статевого потягу.

Мікробіоми партнерів стають схожими

Якщо люди живуть один з одним, згодом їх мікрофлори стають схожими. До цього призводить використання спільних предметів, схоже харчування, вживання алкоголю, хвороби партнерів.

Вчені вважають, що цей механізм може працювати і у зворотний бік: бактерії однієї людини можуть позбавити іншої проблеми зі здоров'ям. Наприклад, дослідження на мишах показали, що кишкові мікроби можуть впливати на мозок.

У щурів та мишей, яким пересаджували фекалії від людей із хворобою Паркінсона, шизофренією, аутизмом чи депресією, розвиваються еквіваленти цих проблем у гризунів. І навпаки, запровадження цим тваринам фекальних трансплантатів від здорових людей іноді полегшує їхні симптоми.