Як кава впливає на шкіру: чи провокує старіння та прищі

Кава та кофеїн дійсно можуть впливати на стан шкіри, як власне, на стан усього організму. Кава може бути корисною для здоров'я, а може прискорити старіння шкіри, призвести до появи прищів і інших неприємних явищ.

Як насправді впливає кофеїн на стан шкіри

Справа в дозі кофеїну, тож у цьому матеріалі спробуємо розібратись, чому так відбувається. І якщо говорити саме про негативний влип кави на шкіру, як цьому зарадити, адже без кави не уявляють свого життя багато людей.

Дивіться також Кава захищає від хвороби Альцгеймера: нове дослідження показало, яким чином

Є дослідження, які показали, що кофеїн у каві зменшує синтез колагену в шкірі, тим самим прискорюючи процес її старіння.

Через сечогінні властивості кава виводить з організму воду, а разом з нею і натрій. Як відомо, втрата рідини також сприяє старінню шкіри.

Вживання кави також значно знижує рівень дегідроепіандростерону, який ще називають "антивіковим гормоном". Саме він відповідає за належне функціонування нервової, серцево-судинної та імунної систем.

Чи може кава провокувати акне З поміж усього, кава може провокувати появу прищів, особливо якщо у напій додавати молоко й цукор. Адже в такому разі кава здатна підвищувати рівень гормону стресу кортизолу, що змушує шкіру виробляти більше шкірного сала. Як результат, на шкірі виникає запалення. З поміж усього, кава може провокувати появу прищів, особливо якщо у напій додавати молоко й цукор. Адже в такому разі кава здатна підвищувати рівень гормону стресу кортизолу, що змушує шкіру виробляти більше шкірного сала. Як результат, на шкірі виникає запалення.

Користь кофеїну для шкіри

Кава багато на антиоксиданти, які можуть допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і запобігти передчасному старінню. І мова не лише про шкіру, а й організм загалом.

Дослідники з США виявили , що кава є джерелом антиоксидантів номер один у раціоні американців. І ні, це не означає, що в ній міститься більше антиоксидантів, ніж у ягодах, фруктах та овочах. Просто американці споживають більше кави, ніж здорової їжі.

Антиоксиданти борються з вільними радикалами, а вільні радикали викликають старіння. Тож, вживання кави в помірних кількостях може сприяти поліпшенню циркуляції крові та надати шкірі здоровішого вигляду.

Ба більше, у журналі Національного інституту раку опубліковано дослідження, згідно з яким, вживання допустимої кількості кави корелює зі зниженням частоти розвитку ракової меланоми. Вчені упродовж 10 років аналізували харчові звички майже 450 000 осіб та виявили, що у тих, хто вживав більше ніж 4 чашки кави на день, ризик розвитку злоякісної меланоми були на 20% нижчий, ніж у тих, хто не вживав каву.

Тож, знайте міру і буде вам щастя

Отже, аби кава не пришвидшувала процес старіння шкіри та не провокувала негативні наслідки для організму, варто пити її у помірних кількостях.

Вважають, що оптимально випивати 2 чашки кави на день. Натомість вживання понад 300 міліграмів кофеїну на день призводить до зворотного ефекту.