Як кава впливає на шкіру: чи провокує старіння та прищі
Кава та кофеїн дійсно можуть впливати на стан шкіри, як власне, на стан усього організму. Кава може бути корисною для здоров'я, а може прискорити старіння шкіри, призвести до появи прищів і інших неприємних явищ.
Як насправді впливає кофеїн на стан шкіри
Справа в дозі кофеїну, тож у цьому матеріалі спробуємо розібратись, чому так відбувається. І якщо говорити саме про негативний влип кави на шкіру, як цьому зарадити, адже без кави не уявляють свого життя багато людей.
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- Є дослідження, які показали, що кофеїн у каві зменшує синтез колагену в шкірі, тим самим прискорюючи процес її старіння.
Через сечогінні властивості кава виводить з організму воду, а разом з нею і натрій. Як відомо, втрата рідини також сприяє старінню шкіри.
Вживання кави також значно знижує рівень дегідроепіандростерону, який ще називають "антивіковим гормоном". Саме він відповідає за належне функціонування нервової, серцево-судинної та імунної систем.
Чи може кава провокувати акне
Користь кофеїну для шкіри
Кава багато на антиоксиданти, які можуть допомогти захистити шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів і запобігти передчасному старінню. І мова не лише про шкіру, а й організм загалом.Цікавий факт! Дослідники з США виявили, що кава є джерелом антиоксидантів номер один у раціоні американців. І ні, це не означає, що в ній міститься більше антиоксидантів, ніж у ягодах, фруктах та овочах. Просто американці споживають більше кави, ніж здорової їжі.
Антиоксиданти борються з вільними радикалами, а вільні радикали викликають старіння. Тож, вживання кави в помірних кількостях може сприяти поліпшенню циркуляції крові та надати шкірі здоровішого вигляду.
Ба більше, у журналі Національного інституту раку опубліковано дослідження, згідно з яким, вживання допустимої кількості кави корелює зі зниженням частоти розвитку ракової меланоми. Вчені упродовж 10 років аналізували харчові звички майже 450 000 осіб та виявили, що у тих, хто вживав більше ніж 4 чашки кави на день, ризик розвитку злоякісної меланоми були на 20% нижчий, ніж у тих, хто не вживав каву.
Тож, знайте міру і буде вам щастя
Отже, аби кава не пришвидшувала процес старіння шкіри та не провокувала негативні наслідки для організму, варто пити її у помірних кількостях.
Вважають, що оптимально випивати 2 чашки кави на день. Натомість вживання понад 300 міліграмів кофеїну на день призводить до зворотного ефекту.