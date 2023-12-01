Впливає на здатність навчатись: вчені виявили несподіваний ефект кави на мозок

Попри те, що багато людей ввважає, що кава сприяє активності мозку, це може бути зовсім не так. Нові дані показали, що кофеїн навпаки може погіршувати пластичність мозку та впливати на здатність запам'ятовувати.

Нові несподівані висновки про вплив кави на здатність мозку до навчання зробили дослідники Центру нейромодуляції в лікарні Батлера в Провіденсі. Свої висновки вони опублікували в журналі Frontiers in Psychiatry.

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Зокрема, під час вивчення сигналів мозку, які відповідають за навчання і запам'ятовування у 20 учасників зафіксували несподівані реакції, що суперечать уявленням про те, що кофеїн сприяє пластичності мозку.

Деталі дослідження

Слід зауважити, що вибірка учасників досить мала – усього в експерименті взяли участь 16 людей, які випивали від одного до п'яти напоїв з вмістом кофеїну щодня і четверо людей, які узагалі майже не вживають кофеїн.

У ході експерименту усіх учасників піддавали стимуляції мозку, яка імітує готовність мозку до навчання. Результати показали, що ті, хто не вживав кофеїн, виявляли більш виражені ефекти стимуляції.

Науковці зазначили, що самі не очікували побачити такі результати, але наголосили, що наразі це лише гіпотеза, заснована на обмеженому дослідженні за участю лише 20 осіб.

Тож, учені наголошують, що дослідження є пілотним, а його результати потребують підтвердження. Імовірно, надалі будуть проведені масштабніші дослідження, аби довести чи спростувати цю гіпотезу. А для цього суворо регулюватимуть час приймання кофеїну і його дозу.

Кава і здоров'я

Зауважимо, що вплив кофеїну на здоров'я досить дискусійна тема, і результати досліджень суперечливі. Одні науковці кажуть, що кава здатна захистити від деменції, інші ж попереджують про можливі ризики розвитку діабету. Тож, кава є досить популярним об'єктом досліджень, імовірно, науці належить дізнатись ще багато нового.