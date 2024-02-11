Інтервальне голодування впливає на імунітет і загальне здоров'я

Не секрет, що режим харчування здатний впливати на наше самопочуття: покращувати, або ж навпаки погіршувати його. І від нашого способу життя значною мірою залежить наше здоров'я. Наразі учені зосередились на вивчені інтервального голодування і тому, як саме воно може впливати на наш імунітет.

І виявили, що інтервальне голоування, яке стало популярним методом контролю ваги, має певні корисні властивості для здоров'я, включно з впливом на імунітет. Результати дослідження опублікувані у медичному журналі Immunity.

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Зокрема, учені вивчали нейронні процеси, які можуть зміцнювати імунну систему та запобігати певним захворюванням. Вони зосередились на ролі катехоламінергічних (CA) нейронів у мозку під час голодування.

Що виявили вчені

Довідка. СА нейрони – є ключовими показниками під час вивченя звязку голодування та змін в імунній системі ссавців.

Учені змогли встановити, що коли ці нейрони були активовані, вони приводили Т-клітини до кісткового мозку, а також пригнічували активацію Т-клітин та вироблення цитокінів у аутоімунних моделях мишей. Це окреслює нервові механізми, які є ключовими перевагами інтервального голодування.

Ба більше, дослідження показало, що голодування підвищує рівень хімічної речовини в крові, відомої як арахідонова кислота. І це дуже важливі результати, адже саме вона пригнічує запалення та причини багатьох хронічних захворювань.

Чому відкриття є важливим

Звичка час від часу харчуватись за принципом інтервального голодування може зменшувати запалення в організмі. І це дуже важливі дані для розуміння та профілактики основних захворювань, зокрема ожиріння, діабету 2 типу та хвороб серця.

І попри те, що зачасту голодування є засобом контролю ваги, його вплив є набагато масштабнішим і глибшим.

Втім, учені наголошують, що як і до будь-якої дієти, до інтервального голодування важливо підходити розумно і враховувати індивідуальні особливості здоров'я. Можливо, цей тип харчування протипоказаний вам і ви лише погіршите свій стан. Тому, перед тим, як спробувати інтервальне голодування, обов'язково поговоріть зі своїм лікарем, аби виключити потенційні ризики.