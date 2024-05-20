Чи може харчування впливати на потенцію чоловіків

У новому дослідженні вчені показали, що дієта може суттєво впливати на ризик імпотенції у чоловіків віком 40 – 75 років.

Нове дослідження харчування чоловіків

У новій науковій роботі вчені проаналізували дані про більш ніж 21 тисячу чоловіків віком від 40 до 75 років, які брали участь у великому дослідженні здоров'я працівників охорони здоров'я. Учасники заповнювали анкети, що характеризують їхню дієту, кожні чотири роки з 1998 по 2014 рік.

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Автори нового дослідження оцінили приналежність чоловіків до здорового харчування за спеціальною шкалою. Цю інформацію вони зіставили з даними про еректильну функцію учасників дослідження. У всіх вікових групах дотримання здорової дієти було пов'язане зі зниженням ризику розвитку імпотенції.

Харчування впливає на потенцію

У чоловіків віком до 60 років, дієта яких була найменш здоровою, ризик імпотенції був на 22% вищим, ніж у тих, хто максимально дотримувався патернів здорового харчування. У віці 60 – 70 років ця різниця склала 18%, старше 75 років – 7%.

Вчені вважають, що чоловікам, яким небайдужа їхня ерекція, потрібно обирати здорове харчування. Однак вони зазначають, що нові дані потрібно перевірити у рандомізованих дослідженнях – вони дають якісніші докази.

Критерії здорового харчування

У новому дослідженні вчені орієнтувалися на середземноморську дієту, яка рекомендується для профілактики серцевих хвороб. Вона включає велику кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів, цільнозернові продукти, рибу та олію. У ній мало червоного м'яса та жирних молочних продуктів.

Здоровий патерн харчування має на увазі відмову або максимальне обмеження вживання обробленого м'яса, солодких напоїв, трансжирів, солі. Вживання алкоголю може бути помірним – від 0,5 до 2 порцій на день (одна порція – еквівалент 10 г чистого спирту).