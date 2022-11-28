У ВООЗ вигадали нову назву для мавпячої віспи: яка причина

Всесвітня організація охорони здоров'я після консультацій з експертами почне використовувати термін "mpox". Проте назву "мавпяча віспа" вживатимуть впродовж наступного року.

У ВООЗ зазначили, що коли почалася епідемія мавпячої віспи, то в мережі та окремих спільнотах поширювалися расистські висловлювання. Низка країн звернулася до ВООЗ з проханням змінити назву.

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"ВООЗ провела консультації для збору думок низки експертів, а також країн і широкої громадськості, яким було запропоновано подати пропозиції щодо нових назв", – написали в організації.

Чому обрали назву "mpox"

Наразі ВООЗ вживатиме терміни "мавпяча віспа" та "mpox" як синоніми. Проте через рік нове визначення має повністю замінити старе.

Міркування для рекомендацій включали обґрунтування, наукову відповідність, ступінь поточного використання, вимовність, можливість використання різними мовами, відсутність географічних чи зоологічних посилань і легкість пошуку історичної наукової інформації, – пояснили у ВООЗ.

Організація застосовуватиме термін "mpox" у своїх публікаціях і закликає інших дотримуватися цих рекомендацій.

В Україні першого хворого зафіксували 15 вересня. Він не виїжджав за кордон.

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