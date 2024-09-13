У ВООЗ попередили про можливу кризу в системі здоров'я України через війну та наближення зими

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливу кризу в сфері охорони здоров'я України через те, що країна третю зиму переживатиме у стані повномасштабної війни.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге під час брифінгу в Києві, інформує 24 Канал.

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Україна наближається до третьої зими в умовах повномасштабної війни, ймовірно, найскладнішої з усіх. Посилена увага до охорони здоров'я важлива, ніж будь-коли,

– зазначив Ганс Клюге.

Росія продовжує атаки

За даними ООН, російські удари завдали значної шкоди енергетичній та медичній інфраструктурі країни, залишивши мільйони людей "вразливими в умовах зниження температури". Часті відключення електроенергії вже завдають шкоди.

"Це може поставити під загрозу зберігання і поширення вакцин, що призведе до зростання кількості захворювань, яким можна запобігти", – пояснили у ВООЗ.

Крім того, там звернули увагу на ризики забруднення системи водопостачання через постійні перебої в електропостачанні та ознаки стійкості до антимікробних препаратів через зловживання антибіотиками.

ВООЗ надасть допомогу

У рамках ініціатив української влади та західних урядів організація планує встановити 15 пунктів обігріву в лікарнях, що перебувають під загрозою обстрілів, а також створити мережу лікувальних клінік у районах, де доступ до медичної допомоги утруднений.

Також у ВООЗ обіцяють передати генератори та інші засоби резервного живлення.

Клюге наголосив, що нробота над цими проєктами передусім зосереджена в Харкові, адже місто часто зазнає атак з боку Росії. Водночас організація планує передати 23 машини швидкої допомоги для медиків, які перебувають у прифронтових районах.