В ВОЗ предупредили о возможном кризисе в системе здоровья Украины из-за войны и приближения зимы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможном кризисе в сфере здравоохранения Украины из-за того, что страна третью зиму будет переживать в состоянии полномасштабной войны.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге во время брифинга в Киеве, информирует 24 Канал.

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Украина приближается к третьей зиме в условиях полномасштабной войны, вероятно, самой сложной из всех. Усиленное внимание к здравоохранению важно, чем когда-либо,

– отметил Ганс Клюге.

Россия продолжает атаки

По данным ООН, российские удары нанесли значительный ущерб энергетической и медицинской инфраструктуре страны, оставив миллионы людей "уязвимыми в условиях снижения температуры". Частые отключения электроэнергии уже наносят ущерб.

"Это может поставить под угрозу хранение и распространение вакцин, что приведет к росту количества заболеваний, которые можно предотвратить", – объяснили в ВОЗ.

Кроме того, там обратили внимание на риски загрязнения системы водоснабжения из-за постоянных перебоев в электроснабжении и признаки устойчивости к антимикробным препаратам из-за злоупотребления антибиотиками.

ВОЗ окажет помощь

В рамках инициатив украинской власти и западных правительств организация планирует установить 15 пунктов обогрева в больницах, находящихся под угрозой обстрелов, а также создать сеть лечебных клиник в районах, где доступ к медицинской помощи затруднен.

Также в ВОЗ обещают передать генераторы и другие средства резервного питания.

Клюге отметил, что работа над этими проектами прежде всего сосредоточена в Харькове, ведь город часто подвергается атакам со стороны России. В то же время организация планирует передать 23 машины скорой помощи для медиков, которые находятся в прифронтовых районах.