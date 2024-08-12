ВООЗ опублікувала список найнебезпечніших патогенів, які можу викликати нову пандемію

Нещодавно оновлений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) містить перелік збудників, які можуть спричинити майбутні епідемії або пандемі. Цей список включає понад 30 збудників захворювань, включаючи вірус Денгу, віспу мавпи та деякі штами грипу типу А.

Пандемія COVID-19 показала, наскільки важливо слідкувати за розвитком вірусів, щоб уникнути глобальних криз. Дослідники в усьому світі активно стежать за інфекційними загрозами, намагаючись запобігти новій пандемії або мінімізувати її наслідки.

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Створення списку патогенів

Понад 200 фахівців із понад 50 країн провели широке дослідження, під час якого вивчали 1652 збудників, у тому числі 28 вірусів та певні групи бактерій. Виходячи з цього дослідження сформували список із 30 збудників, які становлять найбільшу загрозу для здоров'я людей.

При виборі збудників були враховані такі фактори, як вірулентність, здатність до поширення та наявність ефективних вакцин або ліків.

Список найнебезпечніших хвороб

Серед бактеріальних загроз у цьому списку є збудники холери, чуми, бактеріальної дизентерії та сальмонельозу, а також Klebsiella pneumoniae, що спричинило важкі інфекції. ВООЗ повідомляє про десятки тисяч випадків холери, особливо в регіонах Близького Сходу та Африки.

Вірусні загрози включають флавівіруси, такі як збудники Денге та жовтої лихоманки, а також вірус Зіка. Ці захворювання передаються через укуси комарів.

Вірус Денге був включений до списку ВООЗ через масові захворювання, зареєстровані на початку 2024 року. Хоча інфекція часто протікає безсимптомно, повторна інфекція може призвести до серйозних наслідків. Тому захист від комарів у тропіках є необхідною обережністю.

Віспа мавп також увійшли до списку після спалаху у 2022 році, що вплинуло на багато регіонів світу. Інфекція передається через контакт з зараженою людиною або вживання м'яса хворих тварин. Віспа особливо небезпечна для вагітних жінок, дітей та людей з ослабленим імунітетом.

Список пріоритетних збудників також включає грип типу А, Еболу, геморагічну лихоманку Конго та інші захворювання. Цей список значно розширився в порівнянні з 2018 роком, але це не означає неминучість катастрофічних епідемій.

ВООЗ прагне спрямувати наукові зусилля для розв'язання ключових проблем у галузі охорони здоров'я, наголошуючи на найнебезпечніших захворюваннях. Вивчення цих збудників, розвиток вакцин та забезпечення доступу до медичних ресурсів у бідних та віддалених регіонах може допомогти запобігти майбутній пандемії.