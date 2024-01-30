Як ВЛК визначає ступінь придатності до служби: останні оновлення
Ступінь придатності чоловіка до служби в армії визначає військово-лікарська комісія. Для цього комісія перевіряє стан здоров'я військовозобов'язаного на основі діагнозів, виписок, обстежень. Законодавством чітко встановлені критерії, якими власне і керується ВЛК.
24 Канал зібрав актуальні дані про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Останні зміни до положення внесені Наказом Міноборони № 490.
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Зокрема, наказом було змінено перелік хвороб, які звільняють від мобілізації у воєнний час. Або ж ті, які свідчать про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Зміни стосуються і визначення тимчасової непридатності та придатності до військової служби.
Придатний до військової служби
У воєнний час за пунктами статей розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III.
Винятки, які стосувалися окремих статей, скасували. Мобілізувати до лав ЗСУ можуть з такими захворюваннями:
- 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
- 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- 5-в – безсимптомний ВІЛ;
- 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- 14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;
- 17-в – невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за умови помірно виражених, короткострокових проявів;
- 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
- 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.
Тимчасово непридатний
Після введення в дію наказу № 490 постанову "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців" приймають у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен термін від 6 до 12 календарних місяців. На воєнний час це стосується таких статей розкладу хвороб:
- 7 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;
- 11 – стани після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;
- 12-г – хвороби крові та кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки. Стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;
- 13-д – хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00- Е90), їх наслідки. Стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів;
- 24 – стани після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;
- 32 – стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування;
- 37 – стани після перенесених гострих хвороб вуха та соскоподібного відростка або хірургічного лікування;
- 44 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб системи кровообігу або хірургічного лікування;
- 48 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів дихання або хірургічного лікування;
- 56 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб органів травлення, хірургічного лікування;
- 59 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування (фурункул, фурункульоз, карбункул, флегмона, абсцес, імпетиго, ектима, гостра екзема, дерматити, пітиріаз рожевий, багатоформна еритема, парапсориаз);
- 65 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини, хірургічного лікування;
- 72 – стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб сечостатевої системи, хірургічного лікування;
- 81 – стани після проведеного лікування з приводу травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх чинників.