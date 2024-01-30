Як ВЛК визначає ступінь придатності до служби: останні оновлення

Ступінь придатності чоловіка до служби в армії визначає військово-лікарська комісія. Для цього комісія перевіряє стан здоров'я військовозобов'язаного на основі діагнозів, виписок, обстежень. Законодавством чітко встановлені критерії, якими власне і керується ВЛК.

24 Канал зібрав актуальні дані про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Останні зміни до положення внесені Наказом Міноборони № 490.

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Зокрема, наказом було змінено перелік хвороб, які звільняють від мобілізації у воєнний час. Або ж ті, які свідчать про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Зміни стосуються і визначення тимчасової непридатності та придатності до військової служби.

Придатний до військової служби

У воєнний час за пунктами статей розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III.

Винятки, які стосувалися окремих статей, скасували. Мобілізувати до лав ЗСУ можуть з такими захворюваннями:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за умови помірно виражених, короткострокових проявів;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Тимчасово непридатний

Після введення в дію наказу № 490 постанову "Непридатний до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців" приймають у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен термін від 6 до 12 календарних місяців. На воєнний час це стосується таких статей розкладу хвороб: