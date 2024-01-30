Как ВЛК определяет степень пригодности к службе: последние обновления
Степень пригодности мужчины к службе в армии определяет военно-врачебная комиссия. Для этого комиссия проверяет состояние здоровья военнообязанного на основе диагнозов, выписок, обследований. Законодательством четко установлены критерии, которыми собственно и руководствуется ВЛК.
24 Канал собрал актуальные данные о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Последние изменения вположениевнесеныПриказом Минобороны №490.
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В частности, приказом был изменен перечень болезней, освобождающих от мобилизации в военное время. Или же свидетельствующие о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Изменения касаются и определения временной негодности и годности к военной службе.
Пригоден к военной службе
В военное время по пунктам статей расписания заболеваний предусматривающих индивидуальную оценку годности или ограниченную пригодность к военной службе лиц прошедших медицинское освидетельствование по графам II III.
Исключения относящиеся к отдельным статьям отменили. Мобилизовать в ряды ВСУ могут со следующими заболеваниями:
- 2-в клинически излеченный туберкулез
- 4-в вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций
- 5-в бессимптомный ВИЧ
- 13-у болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций
- 14-в легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики
- 17-в невротические связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии тревожные обсессивно-компульсивные адаптационные соматофортные и другие невротические расстройства неврастения реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных краткосрочных проявлениях
- 21-в медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы
- 22-в эпизодические и пароксизмальные расстройства.
Временно непригоден
После введения в действие приказа №490 постановление "Непригодный к военной службе с пересмотром через 6 12 месяцев" принимают в случаях, когда для восстановления пригодности к военной службе требуется срок от 6 до 12 календарных месяцев. На военное время это касается таких статей разложения болезней:
- 7 состояния после перенесенных острых обострений хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения
- 11 состояния после хирургического лечения проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований
- 12-й болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89) их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний крови кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения
- 13-д болезни эндокринной системы расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00-Е90) их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний
- 24 состояния после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения
- 32 состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения
- 37 состояния после перенесенных острых болезней уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения
- 44 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения
- 48 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения
- 56 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней органов пищеварения хирургического лечения
- 59 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней кожи и подкожной клетчатки хирургического лечения (фурункул фурункулез карбункул флегмона абсцесс импетиго ектима острая экзема дерматиты питириаз розовый
- 65 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани хирургического лечения
- 72 состояния после перенесенных острых обострений хронических болезней мочеполовой системы хирургического лечения
- 81 состояния после проведенного лечения по поводу травм отравлений и других последствий действия внешних факторов.