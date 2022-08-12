Що робити при укусі чорної вдови

Каракурт – один з найнебезпечніших видів павуків роду чорних вдів. В Україні з каракуртом можна зустрітися на Півдні країни.

Зустрічаються найчастіше на присадибних ділянках, городах, під камінням, в норах польових мишей, щілинах. Іноді павуки заповзають у будинки.

Також на тему: Зміни клімати підвищують ризик виникнення нових епідемій та пандемій

Чому чорні вдови кусають

Вкусити може тільки самка. Самець чорної вдови значно менший, Він не є небезпечним для людини, оскільки виробляє лише невелику кількість отрути та хеліцери самця є замалими для того, щоб проколоти шкіру людини.

Каракурт зазвичай ніколи не нападає першим, укус може відбутися, якщо ви його, наприклад, зачепили чи наступили. Часто це відбувається, коли взуваєш взуття попередньо не перевіривши його. Найчастіше укус припадає на нижні та верхні кінцівки, тулуб.

Симптоми укусу чорної вдови

на місці укуси крихітні сліди проколу;

почервоніння на місці укусу;

біль у місці укусу;

м’язові спазми;

біль у животі;

нудота, блювання;

потовиділення;

неспокій, страх смерті;

задишка.

Як допомогти при укусі чорної вдови

Насамперед потрібно зберігати спокій та обмежити рухову активність, за можливості знерухомити кінцівку. Потрібно звільнити місце укусу від будь-якого стискання (одяг, взуття, прикраси, тощо) та обробити антисептиком. Постраждалому потрібна негайна госпіталізація та рясне пиття.

Як уникнути укусу чорної вдови