Буває раз на мільйон: у Миколаєві прооперували військового, який носив у собі кулю понад рік

У Миколаєві лікарі обласного центру онкології прооперували українського військового та дістали кулю з якою воїн жив понад рік. Медики кажуть, що це велика рідкість, що воїну вдалось вижити після такого поранення.

Володимир отримав поранення у боях за Маріуполь, після чого потрапив у полон. Коли його нарешті обміняли і змогли повернути додому, лікарі провели обстеження і виявили, що весь цей час воїн жив із кулею в районі селезінки. Історію Володимира розповіли у сюжеті телеканалу "МАРТ", інформує 24 Канал.

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Випадок, який буває раз на мільйон

Куля увійшла праворуч, у ділянці сліпої кишки. Пролетівши крізь усі органи та структури, зупинилася біля селезінки,

– розповів хірург Центру Дмитро Пишак.

За словами медика, таке буває раз на мільйон, і це здається неймовірним, щоб людина вижила з подібною травмою.

Хірург також зазначив, що під час операції були доволі високі ризики пошкодити селезінку і спровокувати кровотечу. Але куля калібром 5,45 міліметра, завдовжки 57 міліметри та масою 10 грамів була благополучно видалена, селезінка збережена.

Попереду у бійця реабілітація

За словами хірурга на бійця тепер чекає реабілітація, обмеження фізичних навантажень на термін до 2 місяців. А далі, він може повернутись до звичного життя і навіть до виконання бойових завдань.

Наразі воїн почувається добре і швидко одужує, але зізнається, що дискомфорт після операції ще є.