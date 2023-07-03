Бывает раз в миллион: в Николаеве прооперировали военного, носившего в себе шар больше года

В Николаеве врачи областного центра онкологии прооперировали украинского военного и получили пулю, с которой воин жил более года. Медики говорят, что это большая редкость, что воину удалось выжить после ранения.

Владимир получил ранение в боях за Мариуполь, после чего попал в плен. Когда его наконец-то обменяли и смогли вернуть домой, врачи провели обследование и обнаружили, что все это время воин жил с пулей в районе селезенки. Историю Владимира рассказали в сюжете телеканала "МАРТ", информирует 24 Канал.

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Случай, который бывает раз в миллион

Пуля вошла направо, в участке слепой кишки. Пролетев сквозь все органы и структуры, остановилась у селезенки,

– рассказал хирург Центра Дмитрий Пышак.

По словам медика, такое бывает раз в миллион, и это кажется невероятным, чтобы человек выжил с подобной травмой.

Хирург также отметил, что во время операции были достаточно высокие риски повредить селезенку и спровоцировать кровотечение. Но шар калибром 5,45 миллиметра, длиной 57 миллиметра и массой 10 граммов был благополучно удален, селезенка сохранена.

Впереди у бойца реабилитация

По словам хирурга бойца теперь ждет реабилитация, ограничение физических нагрузок на срок до 2 месяцев. А дальше он может вернуться к привычной жизни и даже к выполнению боевых задач.

Воин чувствует себя хорошо и быстро выздоравливает, но признается, что дискомфорт после операции еще есть.