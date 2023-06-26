Не діють антидепресанти: знайшли новий вид депресії

Учені зі Стенфордського університету визначили новий підтип депресії. Він може становити до чверті всіх пацієнтів із депресивним розладом.

Вчені провели рандомізоване клінічне дослідження за участю понад 700 дорослих і виявили, що 27% пацієнтів із БДР гірше справляються з когнітивними завданнями.

Увага Чи справді соціальні мережі викликають депресію у дітей та що робити батькам: великий розбір

Також у ході дослідження з'ясувалось, що ці пацієнти майже не піддавались стандартному медикаментозному лікуванню.

На основі цих спостережень дослідники вивели новий тип захворювання.

Що властиво новому виду депресії

Новий підтип відрізняється від інших класифікованих підтипів, адже він характеризується когнітивним дефіцитом уваги, пам'яті та самоконтролю. Ці симптоми часто не полегшуються антидепресантами, яківпливають на серотонін.

За словами авторів, це перший виявлений «клінічно дієвий когнітивний біотип депресії", і їхні результати показують, що втрата мозкової активності не завжди є наслідком депресії. Вона також може бути спусковим гачком процесу.