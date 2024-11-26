У вітамінах для вагітних знайшли небезпечні речовини та майже повну невідповідність до складу

Американські дослідники нещодавно провели аналіз близько п’яти десятків вітамінно-мінеральних комплексів, призначених для майбутніх матерів, і виявили не лише невідповідності в заявленому складі, але й наявність токсичних речовин, таких як миш'як та свинець.

Фахівці з фармацевтики та медицини Університету Колорадо (США) вирішили перевірити вітаміни для вагітних на відповідність дозувань холіну і йоду, вміст яких раніше оцінювався рідко, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Journal of Clinical Nutrition.

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Нове дослідження складу вітамінів

У рамках дослідження вони також проаналізували наявність шкідливих домішок – свинцю, миш’яку та кадмію.Дослідження охопило 32 безрецептурні та 15 рецептурних комплексів, придбаних в онлайн-магазинах і аптеках США в період з серпня по жовтень 2022 року.

Важливо! Під час минулих досліджень у вітамінних препаратах вже знаходили відмінності між зазначеним та фактичним вмістом деяких важливих інгредієнтів, таких як фолієва кислота, залізо, вітаміни A, B6, C та E.

Небезпечні речовини у вітамінах для вагітних

Аналіз показав, що в семи комплексах рівень миш’яку перевищував 2,5 мікрограма на добову дозу, що є лімітом, встановленим некомерційною організацією United States Pharmacopeia (USP), відповідальною за стандарти якості фармацевтичних препаратів і дієтичних добавок.

У двох зразках було виявлено перевищення за вмістом свинцю, а в 13 — за кадмієм, де допустимий рівень за стандартами USP складає 0,5 мікрограма.

Невідповідність складу вітамінів

Також дослідники встановили, що холін, необхідний для нормального розвитку головного та спинного мозку дитини та сприяє профілактиці вроджених дефектів, містився лише в 12 з 47 вивчених продуктів. При цьому тільки в п’яти з них його кількість відповідала заявленій. Рекомендована добова доза холіну для вагітних становить 450 і 550 міліграмів відповідно. Клінічні дослідження показують, що збільшення споживання холіну в період вагітності пов'язано з позитивним впливом на розвиток мозку у дітей.

Йод також життєво важливий для нормального росту та розвитку плода. З 25 вивчених комплексів з йодом лише в чотирьох він був у вказаній на упаковці дозі, у більшості ж випадків рівень йоду виявився нижчим. Рекомендована добова доза йоду для вагітних становить 220 мікрограмів.

Автори дослідження підкреслюють, що багато майбутніх мам приймають вітамінні та мінеральні добавки для підтримки здоров’я та розвитку дитини. Однак результати аналізу свідчать про те, що холін і йод не входять у всі подібні комплекси, попри їх важливість. Крім того, вони часто містяться в менших концентраціях, ніж вказують виробники.

Дослідників також насторожує наявність токсичних домішок, особливо кадмію, у проаналізованих препаратах. В цілому, результати показали значну невідповідність між заявленим на упаковці та фактичним складом вітамінних комплексів для вагітних. Вчені закликали посилити контроль з боку наглядових органів у цій сфері.