В витаминах для беременных нашли опасные вещества и почти полное несоответствие состава

Американские исследователи недавно провели анализ около пяти десятков витаминно-минеральных комплексов, предназначенных для будущих матерей, и обнаружили не только несоответствия в заявленном составе, но и наличие токсичных веществ, таких как мышьяк и свинец.

Специалисты по фармацевтике и медицине Университета Колорадо (США) решили проверить витамины для беременных на соответствие дозировок холина и йода, содержание которых ранее оценивалось редко, сообщает 24 Канал со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.

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Новое исследование состава витаминов

В рамках исследования они также проанализировали наличие вредных примесей – свинца, мышьяка и кадмия.Исследование охватило 32 безрецептурных и 15 рецептурных комплексов, приобретенных в онлайн-магазинах и аптеках США в период с августа по октябрь 2022 года.

Важно! Во время прошлых исследований в витаминных препаратах уже находили различия между указанным и фактическим содержанием некоторых важных ингредиентов, таких как фолиевая кислота, железо, витамины A, B6, C и E.

Опасные вещества в витаминах для беременных

Анализ показал, что в семи комплексах уровень мышьяка превышал 2,5 микрограмма на суточную дозу, что является лимитом, установленным некоммерческой организацией United States Pharmacopeia (USP), ответственной за стандарты качества фармацевтических препаратов и диетических добавок.

В двух образцах было выявлено превышение по содержанию свинца, а в 13 - по кадмию, где допустимый уровень по стандартам USP составляет 0,5 микрограмма.

Несоответствие состава витаминов

Также исследователи установили, что холин, необходим для нормального развития головного и спинного мозга ребенка и способствует профилактике врожденных дефектов, содержался только в 12 из 47 изученных продуктов. При этом только в пяти из них его количество соответствовало заявленному. Рекомендуемая суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 миллиграммов соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение потребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.

Йод также жизненно важен для нормального роста и развития плода. Из 25 изученных комплексов с йодом только в четырех он был в указанной на упаковке дозе, в большинстве же случаев уровень йода оказался ниже. Рекомендуемая суточная доза йода для беременных составляет 220 микрограммов.

Авторы исследования подчеркивают, что многие будущие мамы принимают витаминные и минеральные добавки для поддержания здоровья и развития ребенка. Однако результаты анализа свидетельствуют о том, что холин и йод не входят во все подобные комплексы, несмотря на их важность. Кроме того, они часто содержатся в меньших концентрациях, чем указывают производители.

Исследователей также настораживает наличие токсичных примесей, особенно кадмия, в проанализированных препаратах. В целом, результаты показали значительное несоответствие между заявленным на упаковке и фактическим составом витаминных комплексов для беременных. Ученые призвали усилить контроль со стороны надзорных органов в этой сфере.