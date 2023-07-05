Назвали вітамін, який знижує ризик серцево-судинних захворювань у літніх людей
Джерело:BMJ
Вживання вітаміну D зменшує ризик серцево-судинних катастроф. Особливо це стосується людей, старших за 60 років.
Відкриття зробили вчені з Австралії. Зазначають, що різниця була відносно невеликою, але статистично значущою.
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Як проводили дослідження
У дослідженні взяли участь понад 21 тисяча людей віком від 60 до 84 років. Учасники випадковим чином одержували по одній капсулі:
- або 60 000 МО вітаміну D (10 662 учасники),
- або плацебо (10 653 учасники).
Що показало дослідження
Під час дослідження ( 2014 – 2020 років) у 1336 учасників зафіксували серйозні серцево-судинні стани (6,6% у групі плацебо і 6% у групі вітаміну D).
Кількість випадків основних серцево-судинних катастроф зменшилася на 9% у групі вітаміну D порівняно з групою плацебо (що еквівалентно зменшенню кількості подій на 5,8 на 1000 учасників).
Частота серцевих нападів була на 19% нижчою, а частота коронарної реваскуляризації знизилася на 11% порівняно з плацебо, водночас між двома групами не було жодної різниці в частоті інсультів.
Чому це важливо
Ці результати є яскравим прикладом того, що добавки з вітаміном D можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань.
Водночас учені припустили, що захисний ефект може бути більш виражений у тих, хто приймав статини або інші серцево-судинні препарати на початку дослідження. Тож, необхідні подальші дослідження, щоб встановити кореляцію.