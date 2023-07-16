Важливо для багатьох людей: знайшли ще одну користь вітаміну D

Вчені виявили, що вітамін D сам по собі або разом з омега-3 жирними кислотами знижує ймовірність виникнення ревматоїдного артриту, ревматичної поліміалгії, аутоімунного захворювання щитовидної залози та псоріазу.

Наша імунна система постійно захищає нас від багатьох загроз: від коронавірусу до грибкових інфекцій. Але іноді цей складний механізм дає збій, і імунітет починає боротися із власними клітинами та тканинами організму. Подібні захворювання називають системними, оскільки найчастіше вражають цілу систему чи навіть організм.

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Нове дослідження вітаміну D

Поки що невідомо, які саме процеси запускають аутоімунні захворювання. Однак спровокувати їх можуть травми, стрес, переохолодження та навіть інфекційні захворювання.

Виявилося, що знизити ризик розвитку аутоімунних захворювань може вітамін D. У дослідженні, що доводить це, взяли участь 25 871 людина, всі вони були похилого віку. Випробуваних розділили на групи: одна приймала вітамін D з добавкою омега-3 жирних кислот, друга вітамін D і плацебо-добавку замість омега-3, третя – омега-3 жирні кислоти з плацебо, четвертій групі дісталося лише плацебо.

Учасникам дослідження дали заповнити анкету, в якій вони відповіли на питання про наявні аутоімунні захворювання. А лікарі переглядали медичні карти, щоб упевнитись у правильності діагнозів.

Вітамін D впливає на аутоімунні захворювання

В результаті виявилося, що учасники, які отримували вітамін D на 22% рідше хворіли на одне з найпоширеніших аутоімунних захворювань – атопічний дерматит. А ось ті, хто приймав лише омега-3, не мали переваг перед контрольною групою, якій дісталося плацебо.

Дослідники сподіваються продовжити роботу. Необхідно з'ясувати, як вітамін D працюватиме для молодших людей, а також для тих, хто переніс атопічний дерматит у ранньому віці.