Чи може вітамін D захистити від коронавірусу

Два великі клінічні випробування показують, що підвищення рівня вітаміну D у дорослих під час пандемії SARS-CoV-2 не було пов’язане із захистом від інфекцій дихальних шляхів або COVID-19.

Перше дослідження ефективності вітаміну D

Перше випробування провели у Великій Британії в період з грудня 2020 року по червень 2021 року, воно охоплювало 6200 дорослих (16 років і старше), які не вживали добавки вітаміну D на момент реєстрації.

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Половині (3100 учасників) було запропоновано аналіз крові на вітамін D, а ті, у кого було виявлено низький рівень вітаміну D (2674; 86%), отримували або 3200 МО/день, або 800 МО/день добавки вітаміну D протягом шести місяців, тоді як інша половина (контролі) не добавок.

Жодна з доз вітаміну D не виявила жодного впливу на гострі інфекції дихальних шляхів або випадки COVID-19, підтверджені ПЛР-ПЦР протягом шестимісячного періоду спостереження. Кількість побічних явищ була однаковою між групами, і жодної серйозної побічної події не було пов’язано з добавками.

Друге дослідження ефективності вітаміну D

Друге випробування було проведено в Норвегії в період з листопада 2020 року по червень 2021 року з використанням жиру печінки тріски, який містить низькі дози вітаміну D і вітаміну A, а також омега-3 жирних кислот.

Загалом 34 741 дорослий (18 – 75 років), які не використовували добавки вітаміну D, отримували 5 мл риб’ячого жиру або 5 мл плацебо (кукурудзяна олія) щодня протягом шести місяців.

Більшість учасників (86%), які пройшли тестування, мали достатній рівень вітаміну D на початку дослідження. Знову ж таки, дослідники не виявили впливу риб’ячого жиру на гострі респіраторні інфекції або COVID-19 порівняно з плацебо.