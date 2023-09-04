Популярний вітамін прискорює розвиток раку

Після сплеску популярності вітамінів та всіляких харчових добавок лікарі наполегливо рекомендували перед прийомом здавати спеціальні аналізи. Однак до них рідко хтось доходить і це дуже небезпечно.

Щоб рости і метастазувати, тобто поширюватися, раковим пухлинам потрібен постійний приплив крові, багатої киснем та поживними речовинами. А це вимагає утворення нових кровоносних судин з існуючих – такий процес називається ангіогенезом.

Також на тему Як чоловікам уникнути 9 типів раку: не просто, але під силу кожному

Коли тканинам не вистачає кисню і розвивається гіпоксія, ракові клітини в ураженій ділянці посилають хімічні сигнали, спонукаючи ендотеліальні клітини, що вистилають кровоносні судини, формувати нові.

Нове дослідження антиоксидантів

У новому дослідженні вчені з Каролінського інституту (Швеція) досліджували механізми ангіогенезу та виявили, що антиоксиданти, наприклад, вітамін C відіграють несподівану роль у зростанні та поширенні пухлин.

Зазвичай антиоксиданти нейтралізують вільні радикали кисню з клітин і запобігають або знижують шкоду, спричинену окислювальним стресом, який ушкоджує ДНК і впливає на розвиток раку молочної залози, легенів, печінки, товстої кишки, простати, яєчників та головного мозку. Згідно з новим дослідженням, вони також допомагають раковим клітинам мігрувати та травмувати сусідні клітини.

Дослідники застосували ряд клітинно-біологічних методів, включаючи генні ножиці CRISPR/Cas9. Вони зосередили велику частину своєї роботи на пухлинах раку легень, вивчаючи органоїди – невеликі культивовані мікропухлини пацієнтів. Також вивчали мишей та зразки пухлин молочної залози та нирок людини.

Антиоксиданти прискорюють ріст пухлин

Пухлини, в яких був активований BACH1 шляхом прийому антиоксидантів, продукували більше нових кровоносних судин і були дуже чутливі до інгібіторів ангіогенезу. BACH1 – білок, який запобігає активації генів, які відіграють важливу роль у захисті нейронів від запалення та окислювального стресу.

Він подає сигнали, пов'язані з міграцією ракових клітин та їх включенням у здорові тканини. А інгібітори ангіогенезу – препарати, які перешкоджають утворенню судин усередині та навколо пухлини, завдяки чому вдається уповільнити або повністю запобігти розмноженню ракових клітин. Однак вони можуть спричиняти неприємні побічні ефекти.

Вчені виявили, що BACH1 також може викликати ангіогенез внаслідок механізму, що не потребує гіпоксії. Значить, пухлини можуть утворювати нові кровоносні судини і за нормального рівня кисню. Автори наукової роботи також з'ясували, що BACH1 регулюється аналогічно білку фактора 1-альфа, що індукується гіпоксією (HIF-1-альфа). Він бере участь у зростанні та метастазуванні пухлини, обумовленому ангіогенезом. Це дозволяє припустити, що ці два білки працюють разом.