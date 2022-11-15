Назвали вітамін, який підвищує ризик раку

Харчова добавка нікотинамід рибозид – одна з форм вітаміну В3 – призначають при порушеннях метаболізму і роботи серця. Виявилося, що він може бути небезпечним.

Мільйони людей охоче приймають різні вітаміни, харчові добавки, або БАДи. Зрозуміло, їхня мета при цьому – покращити стан здоров'я. Однак, як підкреслюють автори нової роботи, про механізми дії цих препаратів та наслідки прийому поки що відомо далеко не все.

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Нове дослідження вітаміну

Раніше ціла низка досліджень показала, що прийом харчових добавок з нікотинамідом рибозидом (одна з форм вітаміну B3) позитивно впливає на стан нервової та серцево-судинної систем, а також на обмін речовин. Однак тепер вчені з Університету Міссурі встановили зв'язок вітаміну B3 з небезпекою для здоров'я, причому дуже серйозною.

Відомо, що нікотинамід рибозид стимулює енергетичний обмін речовин у клітинах. Важливо розуміти, що це стосується не лише нормальних клітин, а й ракових. Оскільки ті мають підвищений рівень метаболізму, такий допінг діє на них сильніше.

Вітамін, який викликає рак

Автори використовували нову техніку візуалізації, засновану на біолюмінесценції, яка дозволяє оцінювати зміни в концентрації нікотинаміду рибозиду в реальному часі і в живому мозку. З її допомогою вчені досліджували клітини пухлини та імунної системи (а саме Т-клітини), а також здорові клітини мозку.

Виявилося, що прийом нікотинамід рибозиду підвищує ймовірність отримати діагноз "тричі негативний рак молочної залози" (найагресивніший тип пухлин, у клітинах у яких відсутні рецептори естрогену, прогестерону та HER2). До того, вітамін стимулює утворення метастазів у головному мозку. І це надзвичайно небезпечно, адже коли онкологічне захворювання вражає мозок, можливості лікування різко скорочуються.