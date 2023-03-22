Високий тиск підвищує ризик ще одного небезпечного захворювання

У літніх людей з гіпертонією більш ніж у 2,44 раза частіше виникає з епілепсія, ніж в їхніх однолітків із нормальним тиском. При цьому діабет, куріння та інші фактори такого впливу не мають.

Нове дослідження високого тиску

До такого висновку дійшли вчені зі Школи медицини університету Бостона. Епілепсія виникає не тільки в дитинстві, медична практика показує, що майже у третини пацієнтів захворювання з'явилося у літньому віці.

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При цьому за поширеністю серед вікових пацієнтів вона посідає третє місце після інсультів та хвороб, пов'язаних із деменцією. Вчені уточнюють, що поки немає даних про те, як саме гіпертонія пов'язана з розвитком епілепсії у літньому віці.

Високий тиск викликає епілепсію

Однак вони спостерігають кореляцію та рекомендують пацієнтам з високим тиском звернути увагу на ризики. За словами співавтора дослідження, доктора Марії Стефаніду, з підвищеним артеріальним тиском зіштовхуватиметься все більше людей у ​​всьому світі.

Зменшити ризик розвитку епілепсії у людей похилого віку можна, якщо лікувати гіпертонію. Зазвичай епілепсію, що проявляється у літніх людей, пов'язують із церебрально-васкулярними захворюваннями, наприклад, з інсультом.

Однак нинішнє дослідження показало, що саме гіпертонія – основний фактор ризику розвитку епілепсії, навіть з урахуванням перенесеного крововиливу в мозок.