Высокое давление повышает риск еще одного опасного заболевания

У пожилых людей с гипертонией более чем в 2,44 раза чаще возникает эпилепсия, чем у их сверстников с нормальным давлением. При этом диабет, курение и другие факторы такого влияния не оказывают.

Новое исследование высокого давления

К такому выводу пришли ученые из Школы медицины Бостонского университета. Эпилепсия возникает не только в детстве, медицинская практика показывает, что почти у трети пациентов заболевание появилось в пожилом возрасте.

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При этом по распространенности среди пациентов она занимает третье место после инсультов и болезней, связанных с деменцией. Ученые уточняют, что пока нет данных о том, как именно гипертония связана с развитием эпилепсии в пожилом возрасте.

Высокое давление вызывает эпилепсию

Однако они наблюдают корреляцию и рекомендуют пациентам с высоким давлением обратить внимание на риски. По словам соавтора исследования, доктора Марии Стефанида, с повышенным АД будет сталкиваться все больше людей во всем мире.

Уменьшить риск развития эпилепсии у пожилых людей можно, если лечить гипертонию. Обычно эпилепсию, проявляющуюся у пожилых людей, связывают с церебрально-васкулярными заболеваниями, например с инсультом.

Однако нынешнее исследование показало, что именно гипертония – основной фактор риска развития эпилепсии даже с учетом перенесенного кровоизлияния в мозг.