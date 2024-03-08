Виробники алкоголю дедалі частіше націлені на жінок: чому це небезпечно

Алкогольна політика різних країн потребує "більшої уваги до гендерних питань". Річ у тім, що наразі фіксують небезпечну тенденцію: маркетингові стратегії виробників алкоголю дедалі частіше спрямовані на жінок.

Про тривожну статистику заговорили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Дивіться також Зміцнює кістки, знижує ризик хвороб серця, та омолоджує мозок: чи справді пиво настільки корисне

Це особливо небезпечно у тому контексті, що чоловіки, жінки та інші меншини по-різному страждають від шкоди, пов'язаної з алкоголем, а індустрія пристосовує свій маркетинг до різних груп.

"Політика контролю над алкоголем залишається значною мірою гендерно сліпою", – йдеться в повідомленні.

Який курс взяли маркетологи

Зазначають, що індустрія все більше орієнтується на жінок – починаючи від упакування і до реклами, в якій спекулюють на темі фемінізму або жіночої дружби.

Наприклад, на жінок в Африці та Індії орієнтована реклама підсолоджених напоїв, які начебто "уособлюють свободу та розширення прав і можливостей".

Чоловіки також стають мішенню маркетологів, коли реклама грає на традиційних уявленнях про маскулінність.

Ризики пропагування алкоголю

У ВООЗ повідомили, що чоловіки піддаються більшому ризику зловживання алкоголем та розвитку залежності. Але жінки зазнають більшої шкоди навіть при меншій кількості споживання алкоголю.

Ба більше, розлади, пов'язані з вживанням алкоголю, прогресують у жінок швидше. Також жінки мають вищі ризики відчути "вторинну шкоду", коли алкоголь вживають їхні партнери, члени сім'ї.