Производители алкоголя все чаще нацелены на женщин: почему это опасно

Алкогольная политика разных стран требует "большего внимания к гендерным вопросам". Дело в том, что сейчас фиксируют опасную тенденцию: маркетинговые стратегии производителей алкоголя все чаще направлены на женщин.

О тревожной статистике заговорили во Всемирной организации здравоохранения.

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Это особенно опасно в том контексте, что мужчины, женщины и другие меньшинства по-разному страдают от вреда, связанной с алкоголем, а индустрия приспосабливает свой маркетинг к различным группам.

"Политика контроля над алкоголем остается в значительной степени гендерно слепой", – говорится в сообщении.

Какой курс взяли маркетологи

Отмечают, что индустрия все больше ориентируется на женщин – начиная от упаковки и до рекламы, в которой спекулируют на теме феминизма или женской дружбы.

Например, на женщин в Африке и Индии ориентирована реклама подслащенных напитков, которые якобы "олицетворяют свободу и расширение прав и возможностей".

Мужчины также становятся мишенью маркетологов, когда реклама играет на традиционных представлениях о маскулинности.

Риски пропаганды алкоголя

В ВОЗ сообщили, что мужчины подвергаются большему риску злоупотребления алкоголем и развития зависимости. Но женщины испытывают больший вред даже при меньшем количестве потребления алкоголя.

Более того, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, прогрессируют у женщин быстрее. Также женщины имеют более высокие риски почувствовать "вторичный вред", когда алкоголь употребляют их партнеры, члены семьи.