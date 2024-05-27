Випадковий секс і самооцінка жінок: чи є взаємозвʼязок

Дослідження, проведене американськими вченими, спростовує поширений стереотип про те, що жінки, які мають випадкові сексуальними стосунками, мають гіршу самооцінку в порівнянні з жінками, що уникають випадкового сексу.

Стереотипи про самооцінку і секс

Дослідники провели опитування у 2021 році, за результатами якого було виявлено, що громадська думка пов'язує випадкові сексуальні стосунки у жінок із низькою самооцінкою. Під час роботи над дослідженням, вчені опитали близько 1500 людей, яких просили описати вигаданого персонажа на основі короткого опису його способу життя, включаючи оцінку його самооцінки за шкалою від 1 до 8.

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При цьому рівень самооцінки чоловіків не пов'язувався з непостійними сексуальними стосунками, тоді як жінки, схильні до випадкового сексу, оцінювалися як такі, що мають низьку впевненість у собі. Слід зазначити, що цей стереотип підтримувався як чоловіками, і жінками, незалежно від своїх політичних і релігійних переконань. Проте дослідження не виявило прямий зв'язок між самооцінкою та сексуальною поведінкою.

Випадковий секс не впливає на рівень самооцінки

Інше дослідження, проведене фахівцями з Університету штату Іллінойс та Коледжу Рассела Сейджа, спростувало цей стереотип. Дослідники аналізували дані, зібрані за 29 років – з 1990 по 2019 рік. В опитуваннях брали участь 8112 студентів, у середньому їм було близько 20 років.

Анкети включали питання про самооцінку, відносини та сексуальну активність учасників. Дослідники не виявили значної кореляції між випадковими сексуальними зв'язками та самооцінкою як у чоловіків, так і у жінок. Вони дійшли висновку, що заняття випадковим сексом не впливає на рівень самооцінки.

Проте дослідники помітили невеликі різницю між чоловіками та жінками. Вони виявили, що чоловіки, які займаються випадковим сексом, трохи впевненіше у собі, ніж жінки, які мають подібну поведінку.

Автори дослідження припускають, що вплив на самооцінку має не так поведінка людини, як громадський тиск, який оцінює жінок, які займаються випадковим сексом, як невпевнених у собі, тоді як чоловіки в аналогічній ситуації оцінюються позитивніше. Крім того, вчені припускають, що вплив випадкового сексу на самооцінку може залежати від мотивів, що схиляють людину до такої поведінки.

Цікаві й інші висновки наукової роботи: часті фантазії про секс із коханцями та коханками привели до того, що люди оцінювали себе гірше як постійні партнери порівняно з тими, у кого таких фантазій не було. Це виявилося характерно для обох статей.